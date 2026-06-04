Dieci anni di unioni civili: domani un incontro su diritti e uguaglianza a Cuneo

Nel 2026 ricorre il decimo anniversario dell’approvazione della Legge n. 76/2016, che ha introdotto in Italia le unioni civili, segnando un passaggio storico nel percorso verso il riconoscimento dei diritti e la parità tra le persone.

Per celebrare questa importante ricorrenza il Comune di Cuneo promuove, tramite l’Ufficio Parità e Antidiscriminazioni e scrittorincittà, un incontro pubblico dedicato non solo alle coppie unite civilmente, ma all’intera cittadinanza, con l’obiettivo di favorire un momento di confronto e riflessione sul cammino compiuto e sulle prospettive future in materia di diritti civili e uguaglianza.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di importanti due ospiti: la linguista, saggista e attivista per i diritti e l’inclusione Vera Gheno e la professoressa di diritto pubblico comparato all’Università di Torino Mia Caielli che, moderate da Luca Prestia, offriranno il proprio contributo di analisi e approfondimento sul tema.

L’evento, a ingresso libero, si terrà giovedì 4 giugno alle ore 18.00 presso il Salone d’Onore comunale, al primo piano del Municipio in via Roma 28.

“L’incontro – dichiarano la sindaca Manassero e l’Assessora alla Parità Clerico – vuole essere un’occasione di riflessione sul percorso culturale e sociale compiuto dal nostro Paese in questi dieci anni. Sono stati fatti passi importanti nel riconoscimento dei diritti, ma resta fondamentale mantenere alta l’attenzione sull’uguaglianza sostanziale e sulla piena dignità di tutte le persone. Crediamo che il confronto pubblico e informato sia essenziale per costruire una comunità più consapevole e inclusiva. Per questo l’appuntamento è rivolto a tutta la cittadinanza: i diritti civili riguardano l’intera collettività e contribuiscono alla qualità della nostra convivenza democratica. Il dialogo con le ospiti del mondo accademico e culturale offrirà l’opportunità di approfondire le sfide ancora aperte, a partire dal matrimonio egualitario”.