Monticello d'Alba capitale del Roero per tre giorni: torna Roero Cultura tra ambiente, musica e territorio

Per tre giorni il Castello dei Conti Roero diventerà il cuore di un territorio che prova a raccontarsi nella sua interezza. Non soltanto vino e paesaggio, ma anche cultura, ambiente, turismo lento, memoria storica e nuove generazioni. È questa la filosofia della terza edizione di Roero Cultura, la manifestazione promossa dall'Associazione Valorizzazione Roero che da venerdì 5 a domenica 7 giugno porterà a Monticello d'Alba un fitto calendario di appuntamenti tra conferenze, concerti, esposizioni e incontri dedicati alle eccellenze del territorio.

L'edizione 2026 si aprirà venerdì con una giornata dedicata agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Mussotto e Santa Vittoria d'Alba, prima del concerto serale di musica classica realizzato in collaborazione con l'Alba Music Festival e diretto dal maestro Giuseppe Nova, ospitato nel cortile del Castello.

Il momento centrale arriverà sabato pomeriggio con il convegno dedicato al tema "Il Roero, un territorio di eccellenza agroalimentare, di biodiversità e di attenzione ambientale", moderato dalla giornalista Rai Tg2 Chiara Prato. Attorno al tavolo si confronteranno rappresentanti delle istituzioni regionali, del mondo produttivo e delle realtà impegnate nella valorizzazione ambientale del territorio.

Ampio spazio sarà dedicato anche all'outdoor e alla mobilità sostenibile, con approfondimenti sui progetti dell'Ecomuseo delle Rocche del Roero, sul progetto Smart e sul percorso del Gran Traverso del Roero, mentre la seconda parte dell'incontro guarderà al futuro dell'agroalimentare attraverso il contributo di esponenti del comparto vitivinicolo e del professor Giorgio Calabrese.

La giornata si concluderà con la cena nelle sale del Castello e con il concerto sotto le stelle "Musica e Parole", che vedrà protagonisti Roberto Cerrato e Cristina Rolando in un viaggio attraverso la canzone italiana dagli anni Sessanta a oggi.

Domenica il testimone passerà ai Comuni del Roero, alle biblioteche e alle associazioni del territorio che animeranno gli spazi attorno al Castello. Nel pomeriggio spazio alla cultura con un appuntamento dedicato a Giovanni Arpino, in vista del centenario della nascita che ricorrerà nel 2027, e con una conferenza sul patrimonio storico del Roero e sul parco del Castello di Monticello, recentemente riqualificato e legato alla figura del paesaggista Xavier Kurten.

A completare il programma sarà inoltre l'apertura straordinaria della Cappella di San Ponzio, custode di affreschi medievali raramente visitabili, insieme alle visite guidate del Castello e del suo parco storico.

Per maggiori informazioni: https://valorizzazioneroero.it/