Una lectio magistralis per raccontare la nostra Costituzione e i primi 80 anni di Repubblica [VIDEO]

Davvero ricco il programma con il quale Cuneo ha celebrato gli 80 anni di Repubblica.

Un traguardo importante, attorno al quale la Prefettura ha voluto coinvolgere le istituzioni della città e della provincia, a partire dal consiglio provinciale straordinario che si è svolto proprio nel palazzo del governo lo scorso 1° giugno.

Tra le tante iniziative, anche la mostra allestita nel bellissimo palazzo di via Roma, con i volti dei Presidenti che hanno visitato Cuneo e la storia della nostra Repubblica. “1946-2026-80 anni della Repubblica. I volti dei suoi Presidenti in visita a Cuneo” è il titolo.

Resterà visitabile fino a domenica 14 giugno presso il cortile d’ingresso della Prefettura e nei saloni di rappresentanza sarà allestita la mostra

E' attorno a questi 80 anni di storia e alla Costituzione italiana, che ne ha garantito l'assetto democratico, che domani, alle 17, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, ci sarà un incontro sulla nostra Carta e sul ruolo che questa attribuisce al Presidente della Repubblica.

Gli interventi saranno del professore di Diritto costituzionale Giorgio Sobrino e dello storico e saggista Gianni Oliva, che parlerà degli ottant'anni della Repubblica con il direttore de La Stampa di Cuneo.

L'incontro sarà introdotto dagli interventi del Prefetto Mariano Savastano, della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, del presidente della Provincia Luca Robaldo e del presidente della Fondazione CRC Mauro Gola.

Il Prefetto ha voluto invitare personalmente i cittadini cuneesi a questo importante incontro e alla mostra fotografica allestita negli spazi del palazzo della Prefettura.