Sportello Salute di Busca, cambia l'orario per l'estate: attivo martedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30

A partire dal mese di giugno e per tutto il periodo estivo, lo Sportello Salute per le istanze contro le liste d’attesa di Busca, cambia orario.

Entrato a far parte dell’Associazione ARIA Aps, si occupa di aiutare i cittadini ad inoltrare le istanze all’ASL CN1 e all’Ospedale Santa Croce, qualora non sia possibile avere una visita o un esame nei tempi previsti dall’impegnativa o il posto sia fuori dal territorio di residenza.

"Nell’ultimo anno, l’attività è notevolmente incrementata, superando le 3000 istanze. In aggiunta, oltre ai tempi d’attesa biblici e ai posti liberi a 200 km di distanza, l’accesso ai servizi sanitari continua a rappresentare un vero e proprio labirinto, in cui è molto difficile districarsi", spiegano i volontari dello Sportello.

In perfetta assonanza con l’obiettivo prioritario di ARIA Aps, ovvero la tutela delle persone fragili e dei loro diritti, i volontari dello Sportello si occupano infatti della diffusione di informazioni sanitarie aggiornate, chiare e corrette, facilitando l’orientamento dei cittadini nei servizi sanitari ospedalieri e territoriali.

"Nel tempo, siamo diventati di fatto ‘Sportello di prossimità’, attraverso l’ascolto e il dialogo con la popolazione e con i singoli utenti, al fine di evidenziarne i bisogni, raccoglierne segnalazioni e suggerimenti, per essere tramite con le istituzioni civili e sanitarie del territorio e rafforzare con loro la collaborazione" continuano i referenti dello Sportello.

"Un segnale positivo è l’adesione di un numero crescente di volontari, che - oltre alla disponibilità - offrono allo Sportello le loro competenze sanitarie, relazionali, informatiche, dimostrando responsabilità e sensibilità verso il diritto alla salute, troppo spesso calpestato", dichiara la Presidente di ARIA Aps , Claudia Pirotti.

Per i mesi estivi lo Sportello è attivo il martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, nei locali della exScuola Elementare ‘C. Michelis, vicino al Comune. Lo Sportello Salute può essere contattato via e-mail, all’indirizzo sportellosalutebusca@gmail.com