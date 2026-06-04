Morozzo, il 14 giugno ritorna la "Notte Bianca in Natura"

L’attesa sta per finire. Dopo il successo delle passate edizioni, la "Notte Bianca in Natura" si prepara a fare il suo grande ritorno a Morozzo domenica 14 giugno 2026 a partire dalle ore 19:00 in avanti. Un appuntamento imperdibile dedicato a bambini, ragazzi e famiglie, pensato per riscoprire la bellezza del territorio attraverso il gioco, l'esplorazione e la condivisione.

Ad arricchire la magia della serata ci saranno infatti anche gli allievi della Scuola di Musica “Luigi Vizio” di Morozzo che inizieranno a esibirsi dalle ore 20:15 in avanti per la strada che porta al Santuario del Bricchetto. Nel corso della serata verrà inoltre presentato il DoReMi Campus in programma dal 2 al 4 settembre 2026 presso la Sala “L’Incontro” di Morozzo.

Il campus rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni proporrà tre giornate all’insegna della creatività e della scoperta musicale con attività che spaziano dalla body percussion alla costruzione di strumenti con materiali riciclati, al coro di voci bianche, mini band. Un’esperienza aperta anche a chi non suona uno strumento ma desidera avvicinarsi al mondo della musica! Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 17, con possibilità di pre ingresso e post uscita a pagamento.

Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni è possibile contattare il numero 3804382861 o scrivere a scuolamusicamorozzo@gmail.com