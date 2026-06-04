Peveragno, il 5 giugno la presentazione de "Come fragole rifiorenti"

Il panorama letterario locale si arricchisce di una nuova, intensa voce. Venerdì 5 giugno, alle ore 21:00, il Centro Polifunzionale "A La Sousta" di Peveragno ospiterà la presentazione ufficiale di "Come fragole rifiorenti", l'atteso romanzo della scrittrice Stefania Di Luce, edito da Primalpe.

L'evento si preannuncia come un vero e proprio viaggio all'interno delle emozioni umane, un'occasione per esplorare i temi della rinascita, degli affetti e delle seconde opportunità che la vita offre. La serata, che gode del patrocinio del Comune di Peveragno, non sarà una semplice esposizione, ma un percorso multidisciplinare capace di unire la parola scritta alla musica e all'arte visiva.

A guidare il pubblico nel cuore della narrazione sarà Chiara Bosonetto, che dialogherà direttamente con l'autrice. Attraverso questo confronto verranno svelati i retroscena della genesi dell'opera, le ispirazioni che hanno dato vita ai personaggi e il messaggio profondo che si cela dietro la delicata metafora delle fragole rifiorenti – piante capaci di produrre frutti più volte durante la stagione, proprio come l'animo umano sa risorgere e tornare a fiorire dopo i periodi più complessi dell'esistenza.

"La vera forza non è chiudere il cuore, ma tenerlo aperto e saper scegliere chi può entrarci davvero." — Dal romanzo "Come fragole rifiorenti"

Ad impreziosire l'incontro sarà la presenza di Isabella Sarale, artista poliedrica che ha curato l'incantevole illustrazione della copertina del volume. Durante la serata, Sarale vestirà anche i panni di cantante, offrendo momenti musicali che faranno da colonna sonora e contrappunto emotivo alle letture dei passi più significativi del libro.