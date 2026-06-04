Nuovi Mondi Festival 2026, a Rittana la 15ª edizione guarda all’ignoto spazio profondo

Il Nuovi Mondi Festival torna a Rittana per la sua quindicesima edizione con un programma che, dal 30 giugno al 4 luglio 2026, porterà nell’area della Nuova Bocciofila, in via Roma 5, grandi protagonisti dell'alpinismo internazionale, della divulgazione scientifica, del racconto di viaggio, del giornalismo, della musica, della poesia performativa e della stand-up comedy.

Il festival si svolgerà in uno spazio da 400 posti e proporrà anche formule di abbonamento dedicate ad alcune giornate e all'intera manifestazione.

Il titolo dell'edizione 2026 è L'ignoto spazio profondo: un'immagine che raccoglie lo spirito del festival e lo proietta nel presente, in un tempo segnato da crisi climatiche, sociali e identitarie ma anche dalla necessità di immaginare nuovi approdi. Nuovi Mondi conferma così la propria vocazione: non soltanto raccontare avventure e imprese, ma fare della cultura un luogo di esplorazione, consapevolezza e incontro.

"Abitare l'ignoto non significa arrendersi allo smarrimento, ma ritrovare il coraggio della scoperta", afferma Silvia Bongiovanni, direttrice del Festival. "Questo Festival vuole essere la nostra spedizione collettiva: un luogo dove il pensiero si spinge oltre i confini del già noto per immaginare un futuro possibile."

Il viaggio comincerà martedì 30 giugno alle 21:00 con Hans Kammerlander, leggenda dell'alpinismo moderno, protagonista dell'incontro "K2 - La montagna delle montagne". Il racconto attraverserà il legame tra Kammerlander e una delle cime più dure e magnetiche del pianeta, fino all'impresa del 2001 sul K2 e alla discesa con gli sci: una storia di ossessione, resistenza e confronto con il limite. Il biglietto per la serata è fissato a 7 euro più prevendita.

Mercoledì 1 luglio alle 21:00 sarà la volta di Stefano Mancuso con "La rivoluzione delle piante", un'esperienza narrativa e scientifica che ribalta lo sguardo sul mondo vegetale. Attraverso scienza, storia e filosofia, Mancuso inviterà il pubblico a considerare le piante non come semplice sfondo della vita umana, ma come un modello di intelligenza diffusa, cooperazione e resilienza da cui imparare per affrontare il futuro. Il biglietto per questo appuntamento è di 8 euro più prevendita.

La montagna tornerà protagonista giovedì 2 luglio alle 21:00 con Carlos Soria e Alex Txikon in "La montagna senza tempo". Due generazioni dell'alpinismo internazionale si incontreranno in un dialogo dedicato alla passione, alla fatica, all'etica dell'alta quota e al rapporto tra esperienza e ricerca di nuove frontiere. Da un lato la tenacia di Soria, ottaseienne appena arrivato in cima al Manaslu, dall'altro la forza esplorativa di Txikon: un confronto tra visioni, imprese e modi diversi di abitare la montagna. Il biglietto della serata è di 5 euro più prevendita.

Venerdì 3 luglio il festival si amplia con una giornata che attraversa autobiografia, viaggio, poesia e musica. Alle 18:30 sarà ospite Wafaa Amer con "Io sono Wafaa", un racconto di emancipazione, arrampicata e ricerca della propria voce tra Egitto, Piemonte e pareti di roccia; alle 21:00 salirà sul palco Nicolò Balini - Human Safari con "Sì, viaggiare", incontro dedicato al viaggio come esperienza di trasformazione e sguardo sul mondo; alle 22:45 spazio all'energia di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, in un live capace di intrecciare rock, parola poetica e impegno civile. I biglietti singoli sono rispettivamente di 5 euro, 7 euro e 5 euro, tutti più prevendita, ed è previsto un abbonamento giornaliero a 15 euro più prevendita per tutti gli eventi del 3 luglio.

Sabato 4 luglio il festival propone una giornata che intreccia giornalismo internazionale, geopolitica e satira. Dalle 18:00 alle 20:00 il pubblico potrà seguire "Sguardi sul mondo: storie di guerra, geopolitica e verità nascoste", un doppio appuntamento con Giuliana Sgrena, protagonista alle 18:00 con "Me la sono andata a cercare - Diario di una reporter di guerra", e con Simone Pieranni, alle 19:00, con "Lo specchio americano. Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti"; la chiusura è prevista alle 21:30 con Xhuliano Dule e il suo spettacolo "Remuntada", monologo di stand-up comedy che trasforma la rimonta personale in una riflessione satirica sulle etichette, sul fallimento, sull'ambizione e sulle contraddizioni dell'Italia contemporanea. Il biglietto per il blocco pomeridiano del 4 luglio è di 6,50 euro più prevendita, quello per lo spettacolo serale di Dule è di 8 euro più prevendita; è inoltre previsto un abbonamento giornaliero a 12,50 euro più prevendita per tutti gli eventi del 4 luglio.

Con questa nuova edizione, il Nuovi Mondi Festival rinnova la propria identità di presidio culturale capace di mettere in dialogo linguaggi diversi e pubblici differenti. Rittana diventa ancora una volta il punto di partenza di una spedizione culturale che attraversa montagne, idee, corpi, parole e visioni, alla ricerca di nuovi strumenti per leggere il presente.

Come ogni anno il Nuovi Mondi Festival proporrà il Concorso cinematografico internazionale. Quest'anno sono state iscritte in concorso circa 1000 opere arrivate in pochi mesi da ogni angolo del pianeta; 20 i film selezionati, tra inediti e titoli già premiati nei festival internazionali.

“Il concorso documentari di quest'anno - sottolinea Fabio Gianotti, direttore del Concorso - rinnova la formula di successo della scorsa edizione, confermandosi una vera e propria finestra aperta sul pianeta. Il nostro obiettivo è far viaggiare lo spettatore verso mondi lontani, inesplorati e ricchi di bellezza, dimostrando ancora una volta come il grande cinema sappia abbattere ogni confine e trasportarci ovunque.”

Un concorso che è entrato a far parte da qualche anno ormai dell’International Alliance for Mountain Film, la rete internazionale dei festival di cinema di montagna più importanti del pianeta.

Il programma segnala inoltre la possibilità di un abbonamento generale al festival di 45 euro.

Il programma in sintesi:

Martedì 30 giugno, ore 21:00: Hans Kammerlander, K2 - La montagna delle montagne.

Mercoledì 1 luglio, ore 21:00: Stefano Mancuso, La rivoluzione delle piante.

Giovedì 2 luglio, ore 21:00: Carlos Soria e Alex Txikon, La montagna senza tempo.

Venerdì 3 luglio, ore 18:30: Wafaa Amer, Io sono Wafaa.

Venerdì 3 luglio, ore 21:00: Nicolò Balini - Human Safari, Sì, viaggiare.

Venerdì 3 luglio, ore 22:45: Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.

Sabato 4 luglio, ore 18:00: Giuliana Sgrena, Me la sono andata a cercare - Diario di una reporter di guerra.

Sabato 4 luglio, ore 19:00: Simone Pieranni, Lo specchio americano. Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti.

Sabato 4 luglio, ore 21:30: Xhuliano Dule, Remuntada.

Sabato 11 luglio (post festival) , ore 21:30: “Igniferi” con Lucie Vendlova (in collaborazione con Mirabilia)

I convegni del festival

Nuovi Mondi si conferma un appuntamento anche di riflessione sul mondo rurale e lo fa con spazi e convegni e appuntamenti di incontro aperti a tutti.

Mercoledì 1 luglio, presso il la nuova boccifila una tavola rotonda promossa in collaborazione BBBEL: "Territori di confine, traiettorie di innovazione: una riflessione aperta". Interverrà Serena Milano, Direttrice di Slow Food Italia. L’evento è sostenuto da BBBell.

Venerdì 3 luglio, presso il Centro della comunità si terrà una Tavola Rotonda organizzata dal Politecnico di Torino sul tema dell’abitare. Interverranno Lino Nicola Gentile Sindaco di Castel del Giudice (IS); Giacomo Doglio, Sindaco di Rittana, Giovanni Semi, Sociologo al Politecnico di Torino e Antonio De Rossi, ordinario di Progettazione Architettonica e Urbana presso il Politecnico di Torino.

Sabato 4 luglio, presso il Centro incontri, RIFAI – la Rete Italiana dei giovani Facilitatori delle Aree Interne – organizza, nell’ambito della Scuola di politica territoriale, un incontro con l’Università della Valle d’Aosta e le associazioni: Comuni Virtuosi, Give Back – Giovani delle Aree Interne, e PattoxRestare. Sarà l’occasione per lanciare ufficialmente l’ “Erasmus delle aree interne” e per discutere di come fare rete per il neo popolamento delle aree marginali. Un dialogo tra giovani e per i giovani con la presenza e partecipazione dei giovani volontari europei.

Il festival diffuso

Dal 30 giugno e fino al 30 luglio, saranno numerosi gli eventi off del festival: proiezioni cinematografiche all’aperto, concerti e spettacoli in luoghi insoliti nel territorio del Distretto Montagna Futura (Comuni di Rittana, Roccasparvera, Valloriate, Moiola Gaiola). Anche quest’anno, sarà attivo il Campeggio Sociale ideato da Nuovi Mondi Festival insieme a Cooperativa Proposta 80, Valle Stura Outdoor e griffato Ferrino, la storica azienda italiana specializzata nella produzione di attrezzature ed abbigliamento per la montagna, l'escursionismo e l'outdoor.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Roccasparvera (CN) il campeggio, situato nei pressi della residenza “La Rocca”, a 6 km da Rittana, ospiterà una decina di tende fornite gratuitamente da Ferrino, ma darà la possibilità di utilizzare lo spazio anche con la propria tenda o il camper.

Il progetto del campeggio nasce con una forte matrice sociale. Responsabili del servizio di accoglienza e dell’ospitalità del campeggio saranno infatti operatori, sociali e alcune persone con disabilità culturale psichica. Accanto a loro ci saranno anche i Giovani Volontari Europei del Corp European Foundation.

A disposizione in campeggio: wc. docce calde, spazio allestito per ristoro. Su prenotazione: colazioni, pranzi e cena, possibilità di prenotare passeggiate o attività laboratoriali. Il costo è di 10 euro a persona al giorno.

Il festival è organizzato da Kosmoki ETS con il Comune di Rittana e reso possibile dalla collaborazione del Distretto MONTAGNA FUTURA, con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Ministero della Cultura, Ministero dell’Istruzione e del Merito, MONTURA, FERRINO, GARELLI, BBBEL.