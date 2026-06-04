Novello lancia Nas-cëttaland: al Castello la prima edizione del festival dedicato alla Langhe DOC Nas-cëtta

Il 13 giugno 2026 il Castello di Novello ospiterà la prima edizione di Nas-cëttaland, il festival ufficiale dedicato alla Langhe DOC Nas-cëtta del Comune di Novello, uno dei vitigni bianchi autoctoni più identitari delle Langhe e simbolo della rinascita enologica del territorio.

L’evento, organizzato dall’Associazione Produttori di Nas-cëtta del Comune di Novello, nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare un vitigno raro e prezioso che proprio a Novello ha trovato il suo centro di riscoperta e valorizzazione. Due giornate di incontri, degustazioni, approfondimenti ed esperienze riuniranno produttori, stampa specializzata, operatori del settore e appassionati per esplorare la storia, l’evoluzione e il futuro della Nas-cëtta.

Sono 34 le cantine presenti, tra produttori del Comune di Novello e aziende del territorio delle Langhe, unite grazie alla collaborazione tra l’Associazione Produttori di Nas-cëtta del Comune di Novello e l’associazione Indigenous Langa, con l’obiettivo di raccontare le diverse interpretazioni della Nas-cëtta e rafforzare insieme l’identità del vitigno.

Sabato 13 giugno Nas-cëttaland apre al pubblico trasformando il Castello di Novello e il paese in un luogo di incontro e scoperta dedicato alla Nas-cëtta e al territorio delle Langhe

Dalle 11:00 alle 19:00 saranno protagonisti i banchi d’assaggio con un totale di 34 cantine tra quelle del Comune di Novello e quelle del territorio langarolo.

Il programma della giornata includerà: due masterclass di approfondimento; il trekking “La Passeggiata della Regina”; laboratori gastronomici presso Novelab; street food del territorio in collaborazione con Il Banchetto di Novello; musica e intrattenimento per tutta la giornata con Radio Alba; live music finale nel parco del Castello dalle 19:00 alle 22:00.

Durante la serata sarà inoltre possibile continuare la degustazione dei vini del Comune di Novello accompagnati dalle proposte street food, in un’atmosfera conviviale e aperta a tutti.

Più di un festival: un progetto per il territorio

Nas-cëttaland nasce con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Novello come territorio simbolo della rinascita della Nas-cëtta, valorizzando il lavoro dei produttori e promuovendo una visione contemporanea delle Langhe, capace di unire vino, cultura, turismo ed esperienza.

Il festival vuole inoltre creare un momento di unione e collaborazione tra tutti i produttori della denominazione, anche oltre i confini comunali, contribuendo alla crescita e alla riconoscibilità della Nas-cëtta in Italia e all’estero.