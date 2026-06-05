Bastia Mondovì, cerimonia al Sacrario partigiano nel ricordo dei caduti della Libertà

Si è svolta questa mattina, venerdì 5 giugno, la cerimonia annuale al Sacrario partigiano di Bastia Mondovì, appuntamento dedicato al ricordo e al suffragio dei mille partigiani “Autonomi” del Primo Gruppo Divisioni Alpine, guidato dal comandante Mauri. L’iniziativa si è tenuta in occasione dell’81° anniversario della Liberazione, dell’80° anniversario della fondazione della Repubblica e del 75° anniversario dell’inaugurazione del Sacrario, avvenuta nel 1951 alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

La cerimonia, promossa dal Comune di Bastia Mondovì con la Federazione Italiana Volontari della Libertà – Autonomi e l’Associazione Volontari della Libertà del Piemonte, ha preso avvio con l’alzabandiera e l’onore ai caduti, seguiti dalla celebrazione della Santa Messa e dalla deposizione della corona commemorativa.

Ampio spazio è stato riservato anche al coinvolgimento delle giovani generazioni, attraverso la premiazione del concorso rivolto agli studenti della scuola primaria di Bastia Mondovì e delle scuole primarie e secondarie del territorio, seguita da un’esibizione corale degli alunni.

Alla cerimonia ha preso parte il consigliere provinciale Pietro Danna ed è stato esposto il gonfalone della Provincia di Cuneo, a testimonianza della vicinanza dell’Ente ai valori della memoria, della Resistenza e della partecipazione civile. L’iniziativa si è conclusa con un momento di incontro conviviale, nel segno della condivisione e del ricordo.