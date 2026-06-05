Polizia di Stato in piazza Virginio a Cuneo per insegnare il primo soccorso ai ragazzi

Si è svolta nei giorni scorsi, nella cornice di Piazza Virginio a Cuneo, la giornata conclusiva del progetto “A Scuola di Primo Soccorso - Open Day del Soccorso”, che ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, insieme ad altri enti di soccorso pubblico come Vigili del Fuoco e personale del 118.

All’iniziativa hanno preso parte operatori della Polizia Stradale, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Scientifica di Cuneo, protagonisti di un percorso articolato in tre momenti distinti. Le prime due ore sono state dedicate ad attività interattive con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai temi della sicurezza e del primo soccorso.

A seguire, si è tenuto un momento istituzionale alla presenza delle autorità cittadine, mentre la parte conclusiva della mattinata ha visto una simulazione di emergenza che ha coinvolto in modo coordinato tutti gli enti di soccorso presenti nello scenario.

Particolarmente significativa è stata l’attività divulgativa curata congiuntamente dalla Polizia Stradale e dalla Polizia Scientifica. Gli operatori hanno guidato i ragazzi nella comprensione dei comportamenti corretti da adottare sulla strada, collegando la prevenzione degli incidenti all’importanza delle manovre di primo soccorso in ambito extraospedaliero. Al tempo stesso, il personale della Polizia Scientifica ha illustrato l’impiego delle tecnologie avanzate nei sopralluoghi, mostrando come precisione investigativa e metodo scientifico siano strumenti fondamentali anche nella gestione delle emergenze.

L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso didattico pensato per trasmettere ai ragazzi competenze utili e concrete: operare in sicurezza, effettuare correttamente le chiamate di emergenza e applicare manovre salvavita decisive. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra Polizia di Stato, associazioni di volontariato del territorio, Centrale Operativa 118 e N.U.E. 112, in un lavoro di squadra che ha posto al centro la cultura della sicurezza condivisa.



