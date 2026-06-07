Borgo San Dalmazzo: addio a Giuseppe Lovera, il “Pinin” che custodiva le tradizioni della sua frazione

Si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari, Giuseppe Lovera, per tutti “Pinin”, scomparso all’età di 93 anni a Cuneo. Con lui se ne va una figura molto conosciuta e stimata, ricordata non solo per il forte legame con la famiglia, ma anche per l’attaccamento autentico alla sua frazione di origine e alle sue tradizioni più sentite.

Profondamente legato al suo paese, Lovera aveva collaborato anche ai lavori di recupero dell’ex scuola, oggi sede del Circolo, contribuendo in prima persona a restituire uno spazio importante alla vita della comunità. Un impegno concreto, silenzioso e costante, che nel tempo era diventato il segno di una presenza sempre disponibile quando si trattava di custodire memorie, luoghi e tradizioni condivise.

Tra i gesti che più di tutti lo hanno fatto ricordare con affetto c’era la consuetudine, rinnovata anno dopo anno, di offrire i suoi magnifici gladioli rossi, coltivati da lui stesso in un appezzamento di Piano Quinto, per adornare la chiesa di Sant’Antonio Aradolo e la cappella di San Magno in occasione delle feste patronali. Anche quando le condizioni di salute non gli avevano più permesso di proseguire personalmente, aveva voluto che quella tradizione non si interrompesse, affidando i bulbi ai volontari della cappella perché potessero continuare a farla vivere.

I familiari annunciano che il rosario sarà recitato domenica 7 giugno alle ore 19 nella Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo, in Borgo San Dalmazzo. I funerali, provenienti dall’Ospedale A. Carle di Confreria, saranno invece celebrati lunedì 8 giugno alle ore 15 nella stessa chiesa, con successiva tumulazione nel cimitero locale. Le messe di Settima e di Trigesima si terranno rispettivamente sabato 13 giugno e sabato 4 luglio, entrambe alle ore 18.