Coumboscuro, giornata di riordino al Museo Etnografico

Ogni paio d’anni il Museo Etnografico Coumboscuro riprende le collezioni con una pulizia generale degli ambienti e la cura degli oggetti. La giornata è aperta a chi ha a cuore il patrimonio etnografico delle Alpi occidentali così ben rappresentato dalla collezione creata da Sergio Arneodo e Peire Rous, oggi indicata tra le più complete e meglio conservate.

Il Museo è gestito da volontari, che certo non bastano per pulire, spolverare, trattare la collezione gli oggetti, soprattutto di piccole dimensioni. I cariaggi, mulini, torchi, gualchiere… sono ricoverati nelle frazioni attorno a Sancto Lucio in attesa di avere un luogo adeguato per essere esposti.

La giornata di riordino del Museo Coumboscuro è annunciata per sabato 13 luglio dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Il pranzo è previsto per tutti i volontari. Chi ha piacere di partecipare è necessario avvisare al n. di telefono 0171.98744 – 328.6039251 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@coumboscuro.org.



