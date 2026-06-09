Mondovì, al Teatro Baretti la festa di fine anno del “Cigna-Baruffi-Garelli” tra premi e valori di solidarietà

Nella serata di lunedì 8 giugno il Teatro Baretti di Mondovì ha fatto da cornice alla festa di fine anno scolastico degli alunni dell’Istituto “Cigna-Baruffi-Garelli”, appuntamento atteso che ha riunito studenti, famiglie, docenti e rappresentanti del territorio.

Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti, che hanno animato la serata con intrattenimenti musicali e teatrali di grande valore, offrendo al pubblico momenti di spettacolo, creatività e partecipazione. Le esibizioni hanno rappresentato il cuore dell’iniziativa, contribuendo a rendere l’appuntamento particolarmente coinvolgente.

Nel corso della serata si è svolta anche la consegna delle borse di studio promosse dalle associazioni Avis e Aido di Mondovì, da sempre impegnate nella diffusione della cultura della donazione. Sono stati undici gli studenti delle classi quinte premiati per l’impegno e i risultati conseguiti nel percorso scolastico.

Un momento significativo che ha unito il riconoscimento del merito al richiamo di valori fondamentali per la comunità. Durante la cerimonia è stato infatti ribadito il significato della donazione del sangue e degli organi, gesto di grande altruismo capace di offrire una concreta speranza di vita o di migliorarne sensibilmente la qualità.

La serata, intensa e partecipata, ha suscitato emozione tra i presenti, con numerosi momenti di riflessione e condivisione. Calorosa la risposta del pubblico, che ha accolto con apprezzamento l’iniziativa, riconoscendone l’importanza sia sul piano educativo sia su quello sociale.