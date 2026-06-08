La classe 3 Alfa Esabac del Liceo “Silvio Pellico” trionfa alle “Rencontres Théâtrales” di Cap d’Ail

Il 1° e 2 giugno 2026, undici studenti della classe 3 Alfa hanno partecipato alle “Rencontres Théâtrales Jean Cocteau” presso il CMEF di Cap d’Ail, prestigiosa manifestazione dedicata al teatro e ispirata all’universo artistico di Jean Cocteau.

La prima giornata è stata riservata all’accoglienza delle scuole partecipanti, alle attività preparatorie e alle prove degli spettacoli, svolte con il supporto di professionisti del settore. In serata, nella splendida cornice del Théâtre Jean Cocteau, hanno avuto luogo le rappresentazioni teatrali e la cerimonia di premiazione.

Guidati con competenza e sensibilità dal regista Francesco Segreti, gli allievi della 3 Alfa hanno presentato una suggestiva pièce ispirata ai testi cocteauiani sul tema del rapporto tra verità e menzogna. La performance, intensa e matura, ha conquistato il pubblico e la giuria, aggiudicandosi il prestigioso “Trophée de la langue française”, assegnato dall’Alliance Française de Monaco al miglior gruppo francofono e consegnato dal presidente dell’associazione, Jean-Yves Giraudon.

La seconda giornata ha visto gli studenti impegnati in laboratori di semi-improvvisazione e improvvisazione teatrale, organizzati in gruppi misti insieme a studenti provenienti da altre scuole. Le attività hanno favorito la creatività, la collaborazione e lo scambio culturale, offrendo un’importante occasione di confronto e di crescita.

L’esperienza si è rivelata particolarmente significativa sul piano linguistico, artistico e personale, confermando il valore del teatro come strumento privilegiato di espressione, incontro e apprendimento.

Gli studenti sono onorati di aver rappresentato il Liceo Silvio Pellico e in particolare il corso Esabac, che offre opportunità uniche e speciali a coloro che vi partecipano.