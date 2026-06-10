Comune di Alba: selezione pubblica per due Ausiliari del traffico a tempo determinato

Il Comune di Alba ha indetto una selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione di due Ausiliari del traffico con contratto a tempo pieno e determinato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
Per l’ammissione è richiesto il possesso dell’obbligo scolastico accompagnato da specifica qualificazione professionale o esperienza lavorativa attinente oppure il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
La procedura selettiva si articolerà in un colloquio orale, fissato sabato 20 giugno 2026 alle ore 9.00 nella Sala Resistenza del Comune di Alba. La prova verterà sulle competenze dell’Ausiliario del traffico, sul Codice della Strada, sull’ordinamento degli enti locali, sul sistema sanzionatorio amministrativo e sulle principali disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento InPA entro le ore 23.59 del 15 giugno 2026.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando integrale disponibile sul sito del Comune di Alba nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: https://trasparenzaalba.maggiolicloud.it/atti/AmministrazioneTrasparente.aspx?Tipo=8122