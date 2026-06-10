Lo chef cuneese Andrea Serale sul tetto del mondo con i ravioli della nonna

“La bandiera del Piemonte che avevo accanto a me mentre cucinavo, mi ha portato fortuna. Sono felice e orgoglioso di aver fatto volare la cucina italiana sul tetto del mondo, facendo conoscere a giudici prestigiosi i sapori più autentici del nostro territorio”.

È ancora emozionato e pieno di entusiasmo Andrea Serale di Cuneo, mentre racconta al vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, le fasi salienti della sua ultima competizione come chef della Nazionale Cuochi Italiani. Da bambino nella cucina della nonna, sognava di fare il cuoco ed ora, a soli 24 anni ha vinto - con il compagno di squadra Giuseppe De Vincenzo di Bari - la medaglia d’oro nella finale del Global Chefs Challenge Senior che si è svolta in Galles. Si tratta di uno dei concorsi più importanti e complessi al mondo, palcoscenico mondiale dove i migliori chef del pianeta si sfidano portando in gara tecnica, identità, cultura e visione gastronomica.

“Abbiamo sbaragliato gli avversari - ha ricordato Andrea Serale, accompagnato a Palazzo Lascaris a Torino dal padre Aurelio - con il piatto di ravioli 40 tuorli, simbolo indiscusso del nostro territorio, che vedevo sempre cucinare da mia nonna”.

A nome del Consiglio regionale, il vicepresidente Graglia ha consegnato al giovane campione una pergamena, “per il prestigioso successo raggiunto al Global Chefs Challenge Senior 2026 con passione e sacrificio ma anche tecnica, cultura e visione gastronomica. Un risultato che rende onore a tutto il nostro Piemonte”.

“Andrea è la dimostrazione che impegnarsi, fare le cose con il cuore, senza dimenticare le nostre radici, sono gli ingredienti migliori per vincere la sfide ed ottenere risultati concreti e duraturi - ha sottolineato il vicepresidente Graglia -. Mi congratulo con lui e con tutta la sua famiglia che gli ha tramandato saperi e sapori dell’arte culinaria e lo ha sempre supportato lungo il suo cammino che, sono certo, lo porterà ancora molto lontano”.

Andrea ha omaggiato il vicepresidente del Consiglio con la spilletta della Nazionale Italiani Cuochi, che Graglia ha subito appuntato sulla giacca.

Prossimi appuntamenti per il super chef Andrea Serale, a Roma, dove il 23 giugno sarà ricevuto insieme al compagno di squadra e a tutto il team della Nazionale Cuochi Italiani, dal ministro Francesco Lollobrigida. Il giorno dopo andrà in Vaticano, a cucinare per Papa Leone: per ora il menù è top secret. Andrea e tutto il team italiano di cuochi avevano già avuto l’onore di cucinare per Papa Francesco, che aveva chiesto la bagna càuda.