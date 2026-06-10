FOODMETTI@BaladinOpenGarden26: grandi artisti del fumetto incontrano il cibo e la birra artigianale

Il mondo del fumetto incontra di nuovo la birra artigianale e la cultura del buon cibo, in un clima da happening di altri tempi! Foodmetti@BaladinOpenGarden è l’evento nato dalla collaborazione tra il Birrificio Agricolo Baladin e Foodmetti – Artisti delle Tavole, in sinergia con Lucca Comics & Games.

Due giornate dedicate alla creatività contemporanea, tra talk, live performance, firmacopie, mostre e occasioni di incontro con alcuni dei protagonisti più interessanti del fumetto italiano e internazionale, in un contesto sempre più aperto alla contaminazione tra arti, sapori e comunità.

Gli ospiti di questa edizione:

• Mirka Andolfo, illustratrice e scrittrice italiana, apprezzata in particolare per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili e vincitrice tra gli altri dei prestigiosi Eisner Award e Harvey Award

• Marco Bailone, illustratore e pittore e ideatore del Bevitore Sacro di Baladin

• Giuseppe Camuncoli, uno dei disegnatori italiani più amati anche all’estero, autore DC Comics e Marvel Comics e di serie come Hellblazer, Batman, Joker, Amazing Spider-Man, Superior Spider-Man e Darth Vader, oltre che socio fondatore e Direttore Artistico di Foodmetti

• Christian Cornia, illustratore e fumettista, ha firmato la serie Brina (Tunué), distinguendosi per uno stile poetico, elegante e riconoscibile.

• Giorgio Salati, sceneggiatore per ragazzi e adulti, è autore di Brina. Collabora con Topolino e si distingue per storie sensibili, ironiche e profonde.

• Marco Albiero, fumettista e character designer, è noto per Lady Unicorn. Il suo stile vivace e dinamico ha segnato generazioni di lettori.

• Andrea Broccardo, fumettista approdato alla Marvel, ha lavorato su Spider-Man, X-Men, Alien e Star Wars. Il suo segno dinamico lo rende tra i talenti italiani più affermati nel comics USA.

• Elena Casagrande, fumettista di fama internazionale, è celebre per Black Widow (Eisner Award 2021) e lavori per Marvel e DC. Il suo segno potente unisce dinamismo e profondità.

• Davide Gianfelice, fumettista italiano, ha lavorato per DC e Marvel su titoli come Northlanders, Daredevil e X-Men ma anche fumetti come Zagor, Flash e Orfani. Il suo tratto realistico unisce forza narrativa e grande dinamismo.

• Francesco D’Ippolito, fumettista Disney, è tra i principali autori di Topolino e DoubleDuck. Ha firmato saghe come Ducktopia e K – Diari del Klondike, con uno stile dinamico e brillante. Domenica 21 giugno si uniranno al gruppo:

• Scuola Internazionale di Comics – sede di Torino, i loro giovani talenti realizzeranno dal vivo etichette originali per le birre Baladin

• La Revue, la rivista di giornalismo a fumetti che dal 2022 pubblica inchieste e reportage per raccontare i temi più importanti della nostra società

• Borgo Nefasto, un collettivo torinese di fumetto e illustrazione nato da ex allievi della Scuola Internazionale di Comics, attivo nell’autoproduzione con storie originali dal tono sperimentale e contemporaneo.

Inoltre, tre importanti rappresentanti del mondo dell’editoria del fumetto internazionale, visioneranno i lavori di aspiranti autori durante il portfolio review:

• Olivier Jalabert – Dupuis • Flore Piacentino – Albin Michel • Davide Caci – Arancia Studio

Lo chef Cristiano Tomei ha firmato due proposte esclusive:

• Il carnivoro “Club Sandman”: insalata russa con verdure cotte alla cenere, insalata di galletto alla brace e lattuga con salsa al pepe verde

• Il vegetariano “Batbaganush”: pane morbido al sesamo, babaganush di melanzane affumicate al burro di arachidi, albicocca e tempeh alla piastra.

Le birre artigianali Baladin accompagneranno ogni momento, con abbinamenti curati direttamente da Teo Musso.

Non mancherà la musica, con un DJ set a tema fumetti e cartoni animati a cura di Alessio “Islaz” Franzoso.

Il bookshop sarà curato dalla fumetteria cuneese Cose da Leggere.

Il programma:

20 GIUGNO • ORE 19 - presentazione di Foodmetti@BaladinOpenGarden26 • ORE 19:30 - inizio firmacopie • ORE 20:30 - degustazione guidata delle proposte special e degli abbinamenti birrari a cura dell’executive chef Baladin, Christian Meloni Delrio, del critico gastronomico Carlo Spinelli e di Teo Musso. • ORE 21 - jam-piece con live drawing (Marco Bailone, il papà del Bevitore Sacro, simbolo di Baladin, darà il via ad un’opera collettiva che festeggerà i 30 anni di Baladin) • ORE 21:30 – 23:30 - firmacopie

21 GIUGNO • ORE 11 - apertura del Baladin Open Garden e del book shop • ORE 11:30-13:00 - firmacopie e portfolio review • ORE 13 - pranzo con gli autori • ORE 14:30 talk: The Italian touch, come l’estetica italiana ha conquistato il fumetto USA Incontro con Andrea Broccardo, Elena Casagrande, Davide Gianfelice e Barbara Nosenzo • ORE 15:30 talk: Paperi, mici, majokko e altre creature fantastiche con Marco Albiero, Mirka Andolfo, Christian Cornia, Francesco d'Ippolito e Giorgio Salati • ORE 16:30 - live drawing su… bottiglie Baladin… gli artisti racconteranno visivamente la loro esperienza FOODMETTI@BaladinOpenGarden26 • ORE 17:30-18:30 firmacopie • ORE 18:30 talk: Editing e scouting: come si trovano i nuovi talenti del fumetto con Davide Caci, Olivier Jalabert e Flore Piacentino.

Dove: Baladin Open Garden – località Valle, 25 – 12060 Piozzo

Prenotazioni: disponibili esclusivamente per gruppi a partire da 14 persone. L’ampia area di accoglienza non obbliga a dover prenotare. Contatti per il Baladin Open Garden: 3406076351 Per maggiori informazioni press@baladin.com