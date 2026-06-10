Mondovì, il suono dei trattori degli studenti di Agraria festeggia l’ultimo giorno di scuola [FOTO E VIDEO]

Oggi, come da tradizione, la sfilata in occasione dell’ultima campanella per i ragazzi di quinta È stata onorata anche quest’anno la tradizionale sfilata in trattore per la fine delle lezioni.

Gli studenti del quinto anno dell’istituto “Giolitti Belisario” indirizzo Agraria hanno raggiunto la scuola con i trattori, addobbati per l’occasione con cartelli e striscioni ben auguranti e scongiuri in vista della maturità: dal classico “Agricoli per natura, studenti per sfortuna, “Cinque anni di cultura nei campi” e ancora “Studio poco, spingo tanto, alla maturità ci pensa il santo”.

Con il suono dei clacson i trattori sono partiti dalla zona dei Passionisti per dirigersi in piazza della Repubblica.

Ad accompagnarli l’allegria per aver concluso un percorso di studi e anche un po’ di malinconia per quello che l’anno della maturità lascia, tra libri, amicizie e ricordi.