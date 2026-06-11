Chiusa di Pesio, a San Bartolomeo si chiude il progetto “Crescere… confrontandosi”

Con uno spettacolo ideato e presentato dalle alunne e dagli alunni delle classi quinte si è conclusa la seconda annualità del progetto "Crescere… confrontandosi", nato dalla collaborazione tra la scuola primaria di San Bartolomeo e l'amministrazione comunale di Chiusa di Pesio.

Il progetto, avviato su proposta della maestra Maddalena Pecollo, referente dell'iniziativa, ha portato in aula temi di grande importanza per la convivenza civile: la Costituzione, la democrazia, i diritti, il rispetto e la conquista del voto alle donne. Un percorso articolato in due anni che ha coinvolto attivamente le classi, con attività didattiche pensate per avvicinare le bambine e i bambini ai valori fondanti della nostra società.

Alla rappresentazione finale ha preso parte anche il sindaco Claudio Baudino. "È stato un lavoro impegnativo, ma che mi ha dato grandi soddisfazion"», ha dichiarato la maestra Pecollo. "Ringrazio le mie colleghe per la collaborazione e l'impegno in questi due anni, e naturalmente le alunne e gli alunni, che hanno reso tutto questo possibile".

L'Amministrazione Comunale esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa e ringrazia la maestra Pecollo per aver creduto in questo progetto e per averlo portato avanti con dedizione, confermando la volontà di continuare a sostenere percorsi educativi che avvicinino le nuove generazioni ai valori della cittadinanza attiva.