La pediatria dell'ospedale di Mondovì protagonista a livello europeo nella lotta all'antibiotico-resistenza

La sanità monregalese sale sul prestigioso palcoscenico scientifico internazionale. Il dottor Simone Ceratto, referente per le malattie infettive presso la struttura complessa Pediatria dell’ospedale di Mondovì, ha partecipato dal 1° al 5 giugno scorsi al congresso della Società Europea di Malattie Infettive Pediatriche (Espid).

Durante l'evento il medico ha presentato, sotto forma di poster strutturato, un approfondito lavoro di ricerca clinica focalizzato sul delicato tema dell'antibiotico-resistenza.

Lo studio mette in luce le più efficaci strategie volte a promuovere un utilizzo mirato e appropriato della terapia antibiotica all'interno delle più comuni patologie che colpiscono l'età pediatrica. L'obiettivo primario del progetto è duplice: da un lato ottimizzare l’efficacia stessa dei trattamenti somministrati ai piccoli pazienti, dall'altro contrastare in modo incisivo il pericoloso e crescente fenomeno dell’antimicrobico-resistenza.

Il significativo riconoscimento ottenuto in un contesto di così elevato prestigio internazionale testimonia e valorizza l’impegno costante della Pediatria di Mondovì nell’ambito della ricerca medica e nella promozione quotidiana delle migliori pratiche assistenziali a tutela dei bambini.