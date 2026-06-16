Dallo scarto al riciclo: quarant’anni di rifiuti a Savigliano in un incontro pubblico

Com’è cambiata la gestione dei rifiuti urbani negli ultimi quarant’anni e, soprattutto, com’è evoluta la nostra sensibilità nei confronti dell'ambiente? A queste e ad altre domande cercherà di rispondere l’incontro pubblico dal titolo "Quarant’anni di rifiuti urbani a Savigliano: cambiano i numeri e cambia la cultura del rifiuto", in programma per il prossimo giovedì 18 giugno 2026 alle ore 20:45.

L’appuntamento si terrà a Savigliano presso il Salone Mutuo Soccorso (sito in Piazza Cesare Battisti 8, al primo piano) e vedrà come relatore d’eccezione il dottor Renzo Barberis, ex dirigente di ARPA Piemonte ed esperto stimato nel settore della gestione ambientale.

La serata offrirà una panoramica storica e statistica dettagliata sul territorio saviglianese, analizzando non solo la fredda progressione dei numeri legati alla produzione e alla raccolta dei rifiuti dal passato a oggi, ma anche la profonda trasformazione culturale dei cittadini, passati gradualmente da una logica di "scarto" a una di riciclo e sostenibilità.

L'evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare alla Società Mutuo Soccorso di Savigliano per la concessione del locale e per la preziosa collaborazione nella riuscita dell'iniziativa.