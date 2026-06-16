Pesca, confermata la concessione gratuita nei lotti comunali per residenti e nativi di Valdieri

L’Amministrazione comunale e la giunta di Valdieri hanno deliberato il rinnovo della concessione gratuita e della libera pratica della pesca nei lotti di gestione comunale a favore di tutti i cittadini residenti e i nativi di Valdieri per l'attuale stagione di pesca anno 2026.

Il provvedimento è stato adottato in seguito all'esito degli ultimi esperimenti di aste pubbliche per l'affidamento dei lotti, le quali sono andate deserte per la concessione dei lotti numero 3, 7, 8 e 11. Di conseguenza, la giunta ha ritenuto opportuno intervenire a favore della comunità locale, tutelando una tradizione che affonda le radici nella storia stessa del paese. Il diritto esclusivo di pesca del Comune risale infatti al decreto del Prefetto di Cuneo n. 10697 del 31 luglio 1923, confermato successivamente dal Ministero per l'Economia Nazionale nel 1927.

In merito alla situazione che si è venuta a creare, il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, ha dichiarato:

"Non possiamo nascondere che l’esito deserto di queste aste rappresenti un doppio colpo per il nostro Comune. Da un lato c'è una chiara perdita economica per le casse municipali, che vengono private degli introiti derivanti dai canoni di concessione, risorse che sarebbero state reinvestite sul territorio. Dall'altro, subiamo un danno in termini di attrattività turistica: la mancanza di gestori privati riduce inevitabilmente l'indotto e il flusso di appassionati esterni che ogni anno frequentano le nostre valli.

Proprio per questo, anziché lasciare i lotti inutilizzati, abbiamo deciso di trasformare questa criticità in un’opportunità per la nostra gente. Restituire la pesca ai residenti e ai nativi è un atto di giustizia sociale e culturale, un modo per tenere viva una nostra antica tradizione in un momento di complessa transizione gestionale".

I lotti comunali specifici in cui i residenti e i nativi potranno pescare liberamente, con i relativi confini stabiliti dal Comune, sono:

- LOTTO N. 3: Dal Molino Rocco al Vallone del Croc.

- LOTTO N. 7: Dal Ponte Girevole di Tetti Gaina al Ponte della Vagliotta.

- LOTTO N. 8: Dal Ponte della Vagliotta al Ponte Ciriegia.

- LOTTO N. 11: Dal ponte superiore delle Terme di Valdieri al Gias delle Mosche a valle della confluenza del Rio Valasco.

La decisione della giunta tiene conto anche della vigente e stringente normativa sul divieto di immissione di specie ittiche nelle zone SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), una condizione che rende i lotti ricadenti in tali aree meno appetibili dal punto di vista gestionale ed economico per i privati, ma che l'Amministrazione intende preservare e rendere fruibili per i propri cittadini.

Si ricorda che, per poter usufruire dell'esenzione e pescare nei lotti indicati, gli aventi diritto (residenti e nativi di Valdieri) dovranno obbligatoriamente essere in possesso della regolare licenza di pesca governativa in corso di validità e rispettare meticolosamente i regolamenti vigenti, i periodi, gli orari e i limiti di cattura previsti per legge per la tutela della fauna ittica locale.