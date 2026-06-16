Boves si accende con i “Venerdì Vibranti 2026”: due serate di musica, circo e spettacoli mozzafiato

Ritornano i tanto attesi “Venerdì Vibranti”, la rassegna bovesana dell’Associazione La Sporta pronta a trasformare le sere di inizio estate in un palcoscenico a cielo aperto all'insegna del divertimento per grandi e piccini. Il programma del 2026 si preannuncia ricco di eventi imperdibili suddivisi in due grandi appuntamenti.



Si parte il 19 giugno: tra cuscinate e ritmo swing

Il sipario si alzerà venerdì 19 giugno alle ore 20:30 con l’intrattenimento dell'immancabile Baby Dance, da sempre amatissimi dai più piccoli. Per tutta la serata i bambini potranno divertirsi con i giochi del Ludobus, mentre alle 21:00 l’animazione entrerà nel vivo con l’energia dei "Fuma che n duma" , la nota scuola di circo locale che vedrà in pista anche la bovesana Giulia Marro.

I due piatti forti della serata saranno:

- La Battaglia dei Cuscini (ore 21:20): lo show di punta della serata, uno spettacolo storico che da vent'altro anni cattura e scatena il pubblico di ogni età;

- Concerto della Swing and Soda Band (ore 22:45): un'esplosione di ritmo con una mega band di 14 elementi sul palco (tra cui il bovesano "Pilli") che farà ballare la piazza per un'ora e mezza.

Il 26 giugno: la magia delle bolle e il brivido ad alta quota

Il secondo appuntamento, venerdì 26 giugno, si aprirà alle 20:30 mantenendo la formula vincente con la Baby Dance e il Ludobus di Trinchetto.

La serata prenderà poi una piega magica e spettacolare:

- Le Bolle di Thomas Goodman (ore 21:30): un affascinante show poetico e visivo incentrato sulle bolle di sapone.

- Air jukebox (ore 21:15 – 22.15): l’evento più atteso della serata, un’esibizione mozzafiato a ben 15 metri d’altezza creata da Luca Piallini e Prismabanda, che lascerà tutti con il naso all'insù grazie anche all'impiego speciale di un magnitou.



A chiudere la rassegna, dalle 22:30, ci sarà un grande concerto finale con i The Garden Band.

I "Venerdì Vibranti" si confermano l'appuntamento ideale per vivere l'estate in piazza, tra stupore, musica e comunità. Impossibile mancare!