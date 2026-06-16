Saluzzo, la nuova sede della Polizia Stradale pronta tra un anno: sarà strategica e sostenibile

Prosegue l'iter di realizzazione della nuova sede del distaccamento della Polizia Stradale di Saluzzo, intervento nato nell'ambito di una progettualità in project financing e attualmente in fase di esecuzione.

Nella mattinata di lunedì 15 giugno, presso il cantiere ove sono in corso i lavori di costruzione della nuova struttura, si è svolto un sopralluogo alla presenza del Sindaco della città di Saluzzo e del suo staff tecnico, del direttore servizio tecnico logistico e patrimoniale della Polizia di Stato, Ufficio competente in ambito logistico interregionale (Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria), e di parte del suo personale tecnico oltre al comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Saluzzo.

L'incontro ha rappresentato un momento di confronto finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e all'approfondimento degli aspetti tecnici e funzionali della futura sede, che consentirà di dotare il Distaccamento di Polizia di spazi più moderni, efficienti e pienamente rispondenti alle esigenze operative del servizio.

La progettualità, frutto di innovativo partenariato tra pubblico e privato, è stata realizzata tramite una procedura che assicura economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa della pubblica amministrazione, in sinergia tra Comune di Saluzzo e Polizia di Stato. L'iniziativa di project financing recepita dall'amministrazione comunale rappresenta una modalità veloce ed efficace per realizzare opere pubbliche strategiche consentendo l'edificazione del nuovo fabbricato in tempi contenuti e al contempo garantendo continuità nella conservazione dello stesso attraverso opere di manutenzione straordinaria.

"Siamo molto contenti di questa innovativa progettualità che permetterà alla Polizia Stradale di lasciare, in tempi brevi, la vecchia sede, ha dichiarato il direttore del servizio tecnico logistico di Torino, interpellato dal Sindaco di Saluzzo, poco funzionale per la ricezione del pubblico ed inadeguata sotto il profilo normativo di sicurezza, per stabilirsi tra poco più di un anno presso un nuovo edificio ubicato in posizione strategica per l'accessibilità alla rete viaria e performante sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale. Ringrazio il Sindaco e l'Amministrazione Comunale per aver accettato questa sfida che contribuirà ad incrementare la sicurezza e dare prestigio alla città di Saluzzo".

L'avanzamento del cantiere conferma la volontà condivisa di proseguire con continuità il percorso intrapreso, con l'obiettivo di giungere al completamento della nuova sede, destinata a costituire un punto di riferimento qualificato per la Polizia Stradale e per l'intera comunità saluzzese.