Caraglio, al Filatoio “L’Estate” di Vivaldi diventa racconto tra musica e parole

Domenica 21 giugno alle ore 17 il Filatoio di Caraglio ospita “ESTATE. Il suono delle stagioni”, concerto-racconto dedicato al celebre secondo movimento delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, tra i più affascinanti esempi di musica descrittiva.

L’iniziativa propone un percorso musicale e narrativo capace di accompagnare il pubblico dentro l’intensità della stagione estiva, tra luce, calore e improvvise tempeste. Il virtuosismo del violino solista restituisce con forza evocativa l’afa, il canto degli uccelli e l’inquietudine della natura, fino alla violenta esplosione del temporale, in un alternarsi di momenti sospesi e passaggi di grande energia.

Accanto all’esecuzione prende forma un racconto divulgativo che guida l’ascoltatore tra immagini e suggestioni della partitura vivaldiana, offrendo una chiave di lettura accessibile e coinvolgente di un capolavoro che, a tre secoli dalla composizione, continua a sorprendere per modernità espressiva e potenza narrativa.

Protagonisti dell’appuntamento saranno gli artisti de La Fabbrica dei Suoni: Luca Costantino al violino, Walter Ghirotti al pianoforte e Maria Teresa Milano, voce narrante e divulgatrice.

Lo spettacolo, della durata di circa 50 minuti, rientra nella programmazione culturale della Fondazione Artea per il Filatoio di Caraglio e si inserisce nella rassegna “Solstizio d’Estate” curata da Nino Aragno.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.