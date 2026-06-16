Cuneo Music Festival: Sarah Toscano chiude il programma dei concerti in Piazza Galimberti

Piazza Galimberti accoglierà, nella terza serata del Cuneo Music Festival, la giovanissima e talentuosa Sarah Toscano, reduce dai recenti successi che l'hanno consacrata come una delle voci più amate e promettenti del nuovo panorama pop italiano.

Si completa così il quadro dei concerti che l'Amministrazione Comunale promuove e organizza in collaborazione con Confartigianato Cuneo. Dopo il concerto” à la carte” di Elio e le Storie tese (venerdì 17 luglio), la consolle di Claudio Cecchetto che sa far ballare tutte le generazioni (sabato 18 luglio), la serata di domenica 19 sarà dedicata ai giovanissimi del territorio.

Sarah Toscano, infatti, con l’energia dei suoi vent’anni (nata a Vigevano nel 2006) e 582 mila follower, ha già alle spalle una carriera di successo cominciata nel 2022 con la partecipazione ad Area Sanremo, dove viene selezionata tra i venti finalisti e dove vince la Targa Vittorio De Scalzi. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici e conquista la maglia d’oro per il serale. Durante il programma, pubblica alcuni brani inediti che la rendono una delle concorrenti più amate dal pubblico della sua edizione, come Touché e Viole e Violini. Successivamente pubblica Mappamondo e Sexy Magica. A maggio pubblica SARAH, l’omonimo EP dell’artista, che conquista anche la vittoria ad Amici 23. Nel 2024 pubblica il singolo Roulette e Tacchi (fra le dita), seguito da un’importante collaborazione internazionale insieme a Bea & her Business perla versione italiana di “Safety Net”. Nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo, in gara con il brano Amarcord, conquistando il pubblico italiano. A ottobre 2025 ha pubblicato il suo album MET GALA, anticipato dai brani Takie Semplicemente, colonna sonora della serie Netflix RIV4LI. Nel 2026 è tornata live con il METGALA Tour 2026, portando nei club italiani i brani del suo primo album, con sold out a Napoli, Torino, Firenze, Roma, Padova e Milano. Ad aprile 2026 ha pubblicato il singolo Atlantide, colonna sonora del film Netflix Non abbiam bisogno di parole, che segna anche il suo debutto come attrice.

“Come avevamo anticipato, una giovanissima artista ma già molto affermata, completa le serate dei concerti di Piazza Galimberti 2026”; commenta l’assessora alle manifestazioni Sara Tomatis. “Abbiamo cercato di costruire un programma che possa soddisfare generazioni e gusti musicali diversi. Siamo contenti di regalare alla città occasioni di musica e di leggerezza per l’estate che sta arrivando”.