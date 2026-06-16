Staffarda, torna “Arte e Ratavuloira”: una notte tra abbazia e pipistrelli

Ritorna all’Abbazia di Staffarda, nel territorio di Revello, “Arte e Ratavuloira”, appuntamento giunto all’undicesima edizione che unisce natura, storia e divulgazione scientifica in una serata suggestiva e fuori dall’ordinario.

Venerdì 19 giugno alle ore 20.45 il pubblico sarà accolto in uno dei complessi monastici cistercensi più importanti del Piemonte per una visita guidata serale a cura di DialogArt, occasione rara per ammirare l’abbazia nel fascino della sera.

A seguire, spazio alla “bat night” con gli esperti Paolo Debernardi ed Elena Patriarca della Stazione Teriologica Piemontese, impegnati da oltre trent’anni nello studio e nella tutela della colonia di pipistrelli che ogni anno popola il chiostro. Si tratta di circa un migliaio di esemplari appartenenti alle specie vespertilio maggiore e vespertilio di Blyth, presenza che ha contribuito al riconoscimento dell’area come Sito di Importanza Comunitaria.

Durante la serata sarà possibile osservare la sciamatura degli animali e ascoltarne i suoni grazie al bat detector, strumento che rende percepibili le emissioni ultrasonore. Un’occasione anche per approfondire il ruolo fondamentale dei chirotteri come indicatori della qualità ambientale e per sfatare falsi miti legati alla loro presenza.

L’iniziativa, sostenuta tra gli altri dal Parco del Monviso, dalla Fondazione Ordine Mauriziano e dalla Stazione Teriologica Piemontese, rappresenta un esempio di integrazione tra tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio storico.

I posti sono limitati e la partecipazione prevede un contributo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso all’abbazia. Prenotazione obbligatoria.



