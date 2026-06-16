“Storie di Donne, Bici e Passione” arriva a Revello. In mostra il racconto del ciclismo femminile

Dopo il successo ottenuto a Busca in occasione del passaggio del Giro d’Italia Women 2026, la mostra “Storie di Donne, Bici e Passione” approda a Revello.

L’esposizione, organizzata dal Museo della Cartolina “Mario Berardo”, sarà ospitata al Palazzo Comunale dal 20 giugno al 10 luglio.

L’iniziativa nasce per celebrare il ciclismo femminile e l’entusiasmo suscitato dal Giro d’Italia Women, che il 7 giugno ha attraversato anche il territorio revellese nel corso della tappa conclusiva con partenza e arrivo a Saluzzo. Un appuntamento che ha richiamato lungo le strade migliaia di appassionati, contribuendo a promuovere il territorio e a valorizzare uno degli eventi più importanti del calendario sportivo internazionale.

Attraverso immagini, documenti, cartoline e testimonianze, la mostra racconta la storia delle donne nel ciclismo, dalle pioniere alle campionesse contemporanee, mettendo in evidenza passione, sacrificio e determinazione. Un percorso che intreccia sport, cultura e memoria, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino l’evoluzione del movimento femminile su due ruote.

L’esposizione rappresenta la naturale prosecuzione dell’allestimento proposto a Busca durante i giorni del Giro e conferma l’impegno del Museo della Cartolina nel promuovere iniziative culturali legate alla storia dello sport e del territorio.

L’inaugurazione è in programma sabato 20 giugno alle 10. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, nel Palazzo Comunale di Revello.

L’evento è realizzato con il patrocinio delle istituzioni locali e il sostegno di diverse realtà del territorio, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su un momento che ha visto il Saluzzese protagonista sulla scena sportiva nazionale e internazionale.

Ingresso libero.