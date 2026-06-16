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Eventi | 16 giugno 2026, 19:18

“Storie di Donne, Bici e Passione” arriva a Revello. In mostra il racconto del ciclismo femminile

Dal 20 giugno al 10 luglio il Palazzo Comunale ospita l’esposizione del Museo della Cartolina “Mario Berardo”, nata sull’onda dell’entusiasmo per il passaggio del Giro d’Italia Women 2026 nel Saluzzese

“Storie di Donne, Bici e Passione” arriva a Revello. In mostra il racconto del ciclismo femminile

Dopo il successo ottenuto a Busca in occasione del passaggio del Giro d’Italia Women 2026, la mostra “Storie di Donne, Bici e Passione” approda a Revello. 

L’esposizione, organizzata dal Museo della Cartolina “Mario Berardo”, sarà ospitata al Palazzo Comunale dal 20 giugno al 10 luglio

L’iniziativa nasce per celebrare il ciclismo femminile e l’entusiasmo suscitato dal Giro d’Italia Women, che il 7 giugno ha attraversato anche il territorio revellese nel corso della tappa conclusiva con partenza e arrivo a Saluzzo. Un appuntamento che ha richiamato lungo le strade migliaia di appassionati, contribuendo a promuovere il territorio e a valorizzare uno degli eventi più importanti del calendario sportivo internazionale. 

Attraverso immagini, documenti, cartoline e testimonianze, la mostra racconta la storia delle donne nel ciclismo, dalle pioniere alle campionesse contemporanee, mettendo in evidenza passione, sacrificio e determinazione. Un percorso che intreccia sport, cultura e memoria, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino l’evoluzione del movimento femminile su due ruote. 

L’esposizione rappresenta la naturale prosecuzione dell’allestimento proposto a Busca durante i giorni del Giro e conferma l’impegno del Museo della Cartolina nel promuovere iniziative culturali legate alla storia dello sport e del territorio. 

L’inaugurazione è in programma sabato 20 giugno alle 10. La mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, nel Palazzo Comunale di Revello. 

L’evento è realizzato con il patrocinio delle istituzioni locali e il sostegno di diverse realtà del territorio, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su un momento che ha visto il Saluzzese protagonista sulla scena sportiva nazionale e internazionale.

Ingresso libero.

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