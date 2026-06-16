Donazione dello Zonta International Club di Cuneo all'Associazione Donna per Donna

L'Associazione Donna per Donna di Cuneo desidera esprimere un sentito ringraziamento per la donazione di € 2.500,00 ricevuta dalla presidente dello Zonta International Club di Cuneo, dott.ssa Silvia Quaranta, nel meraviglioso contesto del resort San Quintino di Busca, giovedì 11 giugno.

L'Associazione, nata nel 1999, offre supporto alle donne operate di tumore al seno ed è formata da donne spinte dal desiderio di rendersi utili ad altre donne con la stessa patologia, condividendo con loro la propria esperienza. Non ha scopo di lucro ed è diventata un punto di riferimento importante per coloro che affrontano questo tipo di esperienza; le volontarie sono presenti nei reparti di Ginecologia, Chirurgia Day Surgery, Senologia e Oncologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Nel corso della serata la presidente Ivana Pane, oltre ad illustrare l'attività dell'Associazione, ha piacevolmente ripercorso i 27 anni dalla sua fondazione. La donazione ricevuta verrà utilizzata soprattutto per concretizzare un progetto molto importante a cui l'Associazione tiene in particolar modo: la realizzazione di un libretto di testimonianze di donne che hanno affrontato la malattia, da offrire alle donne che si trovano in analoga situazione per dar loro la possibilità di combattere anche attraverso le esperienze e le parole di chi ci è già passato, con la speranza che possano infondere coraggio e determinazione in un momento così delicato.