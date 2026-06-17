Busca, a Edoardo Leo il Premio “Alpi del Mare” tra cinema e racconto di carriera

Grande partecipazione sabato 13 giugno al Cinema Lux di Busca per la consegna del Premio Cinematografico “Alpi del Mare – Città di Busca” a Edoardo Leo. A sottolinearlo è il Cineclub Méliès, che ha voluto ringraziare il pubblico intervenuto per una serata che ha unito cinema, dialogo e memoria.

Il riconoscimento, istituito nel 2017 in occasione dei sessant’anni della sala, è diventato negli anni un appuntamento di rilievo, premiando protagonisti del cinema italiano come Giuseppe Battiston, Margherita Buy, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Pupi Avati, Claudia Gerini e Neri Marcorè.

Durante l’incontro, Edoardo Leo si è raccontato in un dialogo con Giancarlo Zappoli, direttore di MyMovies e partner storico dell’iniziativa. L’attore e regista ha ripercorso le tappe della propria carriera, dagli inizi fino ai successi più recenti, condividendo aneddoti, retroscena e riflessioni su un percorso artistico lungo quasi trent’anni, caratterizzato da versatilità e attenzione ai temi sociali, tra commedia e dramma.

Al termine dell’intervista si è svolta la consegna ufficiale del premio alla presenza del sindaco Ezio Donadio, seguita dalla proiezione del film “Diciotto anni dopo” (2009), esordio alla regia dello stesso Leo.

L’omaggio all’artista proseguirà per tutto il mese di giugno con una rassegna dedicata: in programma “Era ora” di Alessandro Aronadio (15 giugno), “Per te” (22 giugno) e “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno (29 giugno). Un percorso cinematografico che continua a coinvolgere il pubblico e a valorizzare il legame tra il territorio e il grande schermo.