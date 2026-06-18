Celle di Macra, Cineforum per bambini, famiglie e adulti domenica 21 giugno

Domenica 21 giugno alle ore 21.00 appuntamento con il Cineformun destinato a bambini, famiglie e adulti a Celle di Macra con la proiezione del film "Il richiamo della foresta” nella sala del Cultural Lab in Borgata Chiesa.

Il film racconta la storia di Buck, un grosso e vivace cane domestico che vive una vita agiata in California a fine '800. Il grosso cane Buck vive nella fattoria di un giudice.

Rapito per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d'oro del Klondike, Buck si ritrova in Alaska, rinchiuso in gabbia e addestrato alla legge del bastone.

Acquistato da un francese che consegna la posta negli avamposti dei cercatori d'oro, entra in una muta di cani e in poco tempo, coraggioso e possente, ne diventa il capo.

Quando però il postino perde il lavoro, viene acquistato da un feroce viaggiatore in cerca di fortuna. A salvarlo da questo triste destino è John Thornton, un eremita che si dimostra essere il primo vero amico di Buck dopo tanto tempo.

Insieme danno il via a una grande avventura, spingendosi nelle profondità delle terre selvagge. È qui che il cane sentirà fortissimo il richiamo della foresta. La natura lo chiama a sé e Buck non riesce a resisterle.

Entra dunque a far parte di un branco di lupi, che vivono liberi, senza un padrone umano. Non dimenticherà mai però l’affetto per l’anziano padrone.

L’evento è proposto dai Comuni di Celle di Macra e Macra, con la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e della Pro Loco Seles.

Per informazione contattare la Pro Loco Seles alla mail proloco.seles@gmail.com

L’evento è inserito quale evento fuori cartellone della nella Rassegna Cine&Musica all'ecomuseo 2026 ed è previsto nel progetto B.R.I.C.A. finanziato dal “Bando PNRR Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici – linea di intervento B”, dall’Unione europea Next-GenerationEU.