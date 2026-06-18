Cuneo, arriva "Drink art 2026: via Roma diventa la colonna sonora dell’estate cuneese

L’estate cuneese è pronta ad accendersi con il ritorno di Drink Art 2026, il format che negli ultimi anni ha trasformato Via Roma nel cuore pulsante della nightlife cittadina. Dal 3 luglio, il centro storico tornerà a vivere ogni settimana tra cocktail esclusivi, locali aperti, musica diffusa e migliaia di persone pronte a condividere l’atmosfera più coinvolgente dell’estate.

Quest’anno, però, sarà soprattutto la musica a fare la differenza.

Per ogni appuntamento di Drink Art, Via Roma si trasformerà in una vera e propria pista a cielo aperto grazie a quattro DJ set contemporanei, distribuiti lungo tutta la via e capaci di creare sonorità, atmosfere e identità differenti in ogni angolo dell’evento.

Si parte dal Bar 800, dove a scandire il ritmo della serata sarà il DJ Alfred Paolella (A. Paolella), con una selezione coinvolgente pensata per accompagnare l’aperitivo e l’inizio della notte.

Davanti al Côni Veja Bonfante, la console sarà affidata a Giorgio DJ (G. Panero), protagonista di un DJ set energico e dinamico che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

Al Café 44 spazio alle sonorità eclettiche di Reghe’n’Rolla (A. Reghezza), pronto a trasformare la via in un viaggio musicale capace di coinvolgere ogni generazione.

Infine, davanti al Caffè Bruno, sarà Judici (G. Giudici) con il suo sound inconfondibile, contribuendo a creare un’atmosfera diffusa che accompagnerà il pubblico lungo tutto il percorso di Drink Art.

L’idea è semplice ma vincente: nessun palco centrale, nessun unico punto di riferimento. La musica sarà ovunque. Una Via Roma completamente viva, attraversata da persone, cocktail, incontri e buona musica fino a tarda notte. E non finisce qui.

Venerdì 24 luglio arriverà a Cuneo uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Volvo Tour Red Bull, con il suo celebre DJ itinerante pronto a percorrere Via Roma e a trasformare l’intera manifestazione in uno spettacolo urbano unico, fatto di musica, energia e intrattenimento.

Accanto alla componente musicale, i protagonisti saranno naturalmente anche i locali della via. Bar 800, Café 44, Côni Veja Bonfante, Caffè Bruno, Cocktail Bar Apotheke. Quest’anno parteciperà anche per la prima volta Kora Bistrot, che per l’occasione presenterà una speciale drink list composta da cocktail esclusivi studiati appositamente per Drink Art 2026.

Non solo bar: ad arricchire l’esperienza ci saranno anche Il Tagliere e BIFE ANCHO, che proporranno alcune specialità gastronomiche pensate per accompagnare le serate dell’evento, creando un perfetto incontro tra musica, mixology e buona cucina.

Drink Art continua così a confermarsi molto più di un semplice evento. È un modo di vivere la città, un’occasione per incontrarsi, scoprire nuovi sapori e lasciarsi trasportare dalla musica nel cuore del centro storico.

Una cosa è certa: quest’estate Via Roma non sarà soltanto una strada. Sarà la colonna sonora delle notti cuneesi.