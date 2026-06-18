Cuneo, torna "Zoé in città": il festival multidisciplinare che intreccia teatro, circo contemporaneo, musica, cinema e pensiero critico

Dal 26 giugno al 5 luglio 2026 Piazza Virginio e il complesso monumentale di San Francesco a Cuneo tornano a trasformarsi in uno spazio di incontro, confronto e scoperta con la settima edizione di Zoé in città, il festival multidisciplinare che intreccia teatro, circo contemporaneo, musica, cinema e pensiero critico.

Un traguardo importante per una manifestazione che ama definirsi prima di tutto un luogo. Un luogo da abitare, in cui ritrovare volti familiari e incontrarne di nuovi, assistere a spettacoli, concerti, conferenze e proiezioni, ma soprattutto condividere domande, riflessioni e punti di vista sul presente. Un festival che negli anni ha costruito una comunità di spettatori curiosi e partecipi, trasformando l'esperienza culturale in occasione di dialogo e relazione.

Il tema scelto per l'edizione 2026 è Corpi Altri_Menti, un'indagine sulle possibilità comunicative del corpo inteso come mente altra: un diverso modo di produrre pensiero, raccontare storie ed esplorare la realtà. Corpo attraversato da impulsi istintivi e intuitivi, ma anche organizzato attraverso codici, linguaggi e forme in continua tensione verso la libertà. Corpo che dialoga con il mondo, lo subisce e lo trasforma, nel tentativo di osservare il presente con uno sguardo critico, sensibile e attento.

A dare forma a questa riflessione sarà un programma che attraversa discipline e linguaggi differenti, ospitando alcuni dei protagonisti più interessanti della scena contemporanea italiana e internazionale. Tra gli appuntamenti in calendario figurano i Premi Ubu della compagnia Sotterraneo, il teatro civile e partecipato di Kepler-452, il teatro di ricerca di Collettivo EFFE, il circo contemporaneo della compagnia francese Intrepidus, il work in progress di El Grito, spettacoli per famiglie, concerti, cinema e momenti di approfondimento culturale.

Non mancheranno inoltre le occasioni di confronto con il pubblico, tra cui la conferenza del ricercatore Davide Grasso e il progetto Botanica Queer, che arricchiranno il festival di ulteriori prospettive e strumenti di lettura del presente.

La celebrazione inaugurale e di chiusura è affidata ai consueti Cabaret Zoé, dove nell’arco di poche ore gli artisti che lavorano dietro le quinte del festival, guidati dalla compagnia Circo Zoé, incontrano gli artisti invitati al festival per costruire insieme una festa rituale in condivisione con il pubblico. Un modo per ribadire l'identità di Zoé in città: non soltanto una rassegna di eventi, ma una comunità temporanea che prende forma attraverso l'arte, l'ascolto e la partecipazione.

Zoé in città è realizzato con il sostegno di Fondazione CRT, Fondazione CRC, MiC – Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Comune di Cuneo, che ne concede il patrocinio.

Programma:

Ad aprire il festival, venerdì 26 giugno, sarà alle 19 Castelli d’aria di Luna Papia, spettacolo di circo contemporaneo che mette in scena un intenso passo a due dell’artista con sé stessa. Alle 21 il pubblico sarà accolto dal tradizionale Cabaret Zoé di Circo Zoé and friends, una festa artistica che attraversa corpi in movimento, suoni, parole e luci, trasformando l'inaugurazione del festival in un momento di incontro e condivisione. La serata si concluderà alle 22.30 con Lindal, concerto di Chiara Cesano al violino e Roberto Avena alla fisarmonica: un progetto musicale il cui nome, dall'occitano, significa "soglia" o "principio", per inaugurare il viaggio di questa settima edizione.

Sabato 27 giugno alle 19 spazio alle famiglie con Sulle Orme del Serpente di Circo Enxame. Gli artisti brasiliani Veronica Piccini e Vinícios Debs intrecciano musica, danza, teatro, arti visive e tecniche del circo contemporaneo in uno spettacolo multidisciplinare capace di parlare a pubblici di tutte le età. Alle 21 sarà la volta di Fast Food Emotion della compagnia Phonophobia, una forma breve di circo contemporaneo che intreccia corpo, politica ed emozione per interrogare alcune delle urgenze del nostro tempo. Alle 21.30 uno degli appuntamenti particolarmente attesi del festival: DJ Show di Sotterraneo, collettivo di ricerca teatrale vincitore del Premio Ubu, performance con un obiettivo apparentemente semplice, ma sorprendente: far ballare il pubblico all'interno di una drammaturgia. Chiuderà la giornata alle 22.30 il concerto dei Brudamar, viaggio nel suono del Salento contemporaneo con Daria Falco alla voce e alle percussioni, Marco Ghezzo a violino e mandolino e Luca Barrotta alla fisarmonica.

Domenica 28 giugno alle 18 debutterà uno dei percorsi trasversali del festival, Botanica Queer – Percorsi nel lato drag della natura di Ulisse Romanò. Un incontro che invita a guardare il mondo vegetale da una prospettiva inedita, raccontando le piante come organismi multiformi, dal genere fluido e refrattari alle classificazioni rigide. Alle 21 il festival ospiterà Abel, work in progress della Compagnia del Caravaggio, spettacolo di circo contemporaneo che si confronta con la società delle apparenze e con la solitudine che attraversa la condizione umana. Alle 21.45 andrà in scena La vertigine del desiderio. Circo, magia e meccanica celeste, creazione di Giacomo Costantini e Violette Cortiles interpretata da Giacomo Costantini, mentre alle 22.30 il pubblico potrà assistere al concerto di Daniele Sciolla, artista che attraversa i territori del digitale, dei sintetizzatori analogici, dell'elettronica colta e di un pop personale e visionario.

Lunedì 29 giugno alle 19 sarà presentato Ennui della compagnia Olivas, work in progress di circo contemporaneo che esplora la quotidianità e il tema della sorellanza. Alle 21 spazio al teatro con L'Opzione di Aurelio Rota per l'Associazione L'Ile Flottante, spettacolo liberamente tratto da Opzioni. Guerra e resistenza nelle valli ladine – Il diario di Fortunato Favai, Livinallongo 1939-1945 di Luciana Palla. Al termine della rappresentazione è previsto un incontro con l'autore.

Il festival riprenderà mercoledì 1 luglio. Alle 19 la compagnia francese La Folle Allure presenterà Faudrait pas rester plantés là, spettacolo di circo contemporaneo costruito attorno a due biciclette e a uno spazio vuoto, frammento di vita aperto a tutte le possibilità dell'incontro e dell'imprevisto. Alle 21 Collettivo EFFE porterà in scena I've Loss of Attention, performance che valorizza le distrazioni, le deviazioni e le perdite di concentrazione come luoghi fertili dell'esperienza. Alle 22 sarà la volta di Thiscontinuum, progetto sonoro di Lorenzo Abattoir e Federico Dal Pozzo che mette in dialogo sintetizzatori modulari e voce attraverso pratiche esecutive non convenzionali.

Giovedì 2 luglio alle 19 tornerà I've Loss of Attention di Collettivo EFFE, offrendo una seconda occasione per incontrare il lavoro della compagnia. Alle 21 andrà invece in scena Festival del suicidio della compagnia Potevano Essere Rose, spettacolo dedicato a Giorgio Manganelli che ricalca e parodizza la struttura dei festival della musica leggera, trasformandola in una riflessione ironica e spiazzante sul cattivo gusto collettivo. La serata proseguirà alle 22.30 con Whygen, progetto audiovisivo che fonde live set elettronici, produzione musicale, DJing e performance visiva in un'esperienza immersiva.

Venerdì 3 luglio il festival si diffonderà negli spazi del complesso monumentale con due progetti site specific in programma alle 19. La Pecora Nera di Emiliano Ferri per La Voie Ferrée si muove sul confine tra equilibrismo e autoironia, mentre Piedra, cuerpx, existo di Collectif Sismique e Anahi de las Cuevas esplora il rapporto tra corpo, memoria e architettura: una figura sospesa richiama le tracce sedimentate nei luoghi di culto e nelle loro trasformazioni. Alle 21 la giovane compagnia francese Intrepidus presenterà Stek, spettacolo che attraverso la manipolazione dei rifiuti, la danza, il teatro, l'acrobazia, la giocoleria, il clown e la musica costruisce un universo energico e imprevedibile, simile a una tempesta estiva. Alle 22 il concerto Vento riunirà il pianista Davide Petrillo e il chitarrista e poeta brasiliano Fernando Schirr in un progetto-ricerca dedicato alle sonorità brasiliane.

Sabato 4 luglio alle 18 tornerà Botanica Queer di Ulisse Romanò. Alle 19.30 il festival ospiterà l'incontro La Rivoluzione del Rojava è in pericolo? con il ricercatore Davide Grasso, inserito nel percorso Itinerari Zaratan 2026 – Rivoluzioni, oggi!. Alle 21 andrà in scena La Zona Blu, progetto di Kepler-452 scritto e interpretato da Nicola Borghesi con i video di Enrico Baraldi. Nato dall'esperienza vissuta dalla compagnia a bordo della Sea-Watch 5 nel Mediterraneo centrale durante una missione di ricerca e soccorso, lo spettacolo raccoglie appunti e testimonianze dai confini dell'Europa contemporanea. Alle 22 sarà la volta di ES – Dolcemente disturbante della compagnia Kimera, performance multidisciplinare che combina sarcasmo, illusionismo e una poetica tagliente per interrogare il concetto stesso di disturbo.

Domenica 5 luglio, giornata conclusiva del festival, si aprirà alle 18 con l'ultimo appuntamento di Botanica Queer. Alle 18.30 la scuola di circo, musica e arti performative Passe Passe di Firenze presenterà Tu me fais tourner la tête: undici giovani tra i 14 e i 19 anni daranno vita a uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, capace di intrecciare giocoleria, monociclo, discipline aeree ed equilibrismo. A chiudere la settima edizione di Zoé in città sarà alle 21 il Cabaret Gran Finale di Circo Zoé and friends, una grande festa collettiva che riunirà artisti, spettatori e comunità in un ultimo momento di celebrazione condivisa.

Biglietteria:

I biglietti per gli spettacoli a pagamento sono in vendita: online sul sito www.ticket.it. La biglietteria del festival aperta da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Carnet in vendita presso la biglietteria del festival con sconto 20% sull’acquisto di biglietti per 3 spettacoli diversi. Hanno diritto alle riduzioni: studenti, allievi delle scuole di circo, persone con disabilità, disoccupati. Info e contatti sul sito www.zoeincittà.it