Casinò di Sanremo, Gabriele Cirilli fa volare il Roof Garden: la serata del 27 giugno è già sold out

Dopo il successo del primo appuntamento del calendario eventi sabato 4 aprile, con lo show di Matteo Ghione & the Ambassadors, bissato con Dario Cassini il 2 maggio, e il 31 maggio Beatle Story il prossimo imperdibile appuntamento con il calendario eventi del casinò è per il 27 giugno. Si esibisce uno degli attori che incarnano la comicità italiana Gabriele Cirilli. portando in scena tutta la sua travolgente capacità di coinvolgere il pubblico con i personaggi storici, che lo hanno fatto amare dal grande pubblico.

La serata, già Sold Out, scandita da un ciclone di risate con un menù di grande originalità e qualità, è dedicata ai clienti della Casa da Gioco ma è anche aperta al pubblico. Per chi volesse inserirsi nella lista di attesa il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it .





Questi i prossimi appuntamenti :

Sabato 18 luglio si presentano al pubblico del Roof Garden i Gemelli di Guidonia; tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita.

Venerdì 14 agosto, omaggio a Ferragosto, con Baluba Shake, che si scateneranno in “The Sixties Night”, in un solo show, tante emozioni.

Sabato 5 settembre il calendario prospetta uno spettacolo originale e coinvolgente Battle of The Sexes - Comedy Night, Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?”

Anche per questi spettacoli per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it .

“Il nuovo calendario di eventi al Roof Garden rappresenta un tassello dell’offerta turistica di Sanremo per la stagione 2026. La proposta della Casa da Gioco conferma la nostra vocazione all’accoglienza e al glamour.

Attraverso questa rassegna, che spazia dalla musica alla comicità più amata del panorama nazionale, riusciamo ad offrire a cittadini e turisti un'esperienza completa, ricca di cultura e intrattenimento. Il successo degli appuntamenti è la prova che esiste una forte domanda di eventi di qualità, capaci di creare quel connubio perfetto tra eleganza e divertimento.

Accogliamo quindi con favore un programma che si armonizza con le manifestazioni cittadine, rivolgendo un ringraziamento al Presidente Di Meco e a tutto il Consiglio di Amministrazione per aver realizzato questo calendario.”

Afferma l’assessore al turismo avv. Alessandro Sindoni.

“Il Programma eventi primaverili ed estivi ha come suo punto di forza la presenza di grandi protagonisti a livello nazionale con show pensati per la clientela della Casa da Gioco.

Si spazia dalla musica internazionale, a quella Anni Sessanta, all’omaggio ai Beatles, ai ritmi coinvolgenti ai momenti di comicità e di sottile ironia. Abbiamo voluto scegliere diversificate tipologie di spettacoli, per soddisfare le aspettative dei clienti, al centro di ogni politica dell’intrattenimento.

Il programma, che si armonizza con il calendario eventi cittadino, si compone di serate allegre in un ambiente elegante con personaggi e spettacoli piacevoli. Trascorreremo insieme alla nostra clientela serate che si faranno ricordare.” Sottolinea il presidente e Amministratore Delegato del Casinò, dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.



Sabato 27 giugno Gabriele Cirilli al Roof Garden



Direttamente dal palcoscenico della comicità italiana, Gabriele Cirilli è un vero ciclone di risate.

Dagli esordi televisivi a Il gioco delle coppie, fino alla grande popolarità conquistata a Zelig, ha dato vita a personaggi irresistibili come la mitica Krusa, l'amica di Tatiana.

Il suo talento lo porta anche al cinema con Un bugiardo in paradiso, accanto a Paolo Villaggio, e nella storica fiction Un medico in famiglia.

Negli anni conquista il pubblico anche a Tale e quale show, prima come concorrente e poi come ospite e giudice speciale.

Oggi continua a far ridere tutta Italia con i suoi spettacoli, portando in scena tutta la sua travolgente energia.





Sabato 18 luglio Gemelli di Guidonia al Roof Garden

Il CONCERTO, LO SPETTACOLO, IL VARIETA'

Gemelli di Guidonia! Tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita!

Dal 1999, il trio ha conquistato il pubblico italiano con le loro esibizioni di canto, comicità e intrattenimento.

Il loro show è un varietà unico e coinvolgente, con canzoni, gag, personaggi e omaggi musicali emozionanti. Sono accompagnati da una fantastica band di quattro elementi, da una regia attenta e da un ledwall che rende lo show ancora più interattivo.

Insomma, Gemelli di Guidonia sono un trio di fratelli che sanno come divertirsi e far divertire gli altri!





Venerdì 14 agosto Baluba Shake al Roof Garden

THE SIXTIES NIGHT

Come sarebbe stato assistere e scatenarsi ad un concerto di una band negli anni ’60? È possibile tornare musicalmente e scenicamente indietro nel tempo? Domande che possono avere una risposta solo dopo aver assistito allo show musicale dei BALUBA SHAKE. Sono quattro musicisti, di navigata e professionale esperienza, a dar vita a questo progetto nato dalla passione per gli anni che hanno segnato per sempre la storia della musica. Abbigliamenti originali dell’epoca e fedeli riproduzioni confezionate della più rinomata sartoria “beat” inglese e da abili e specializzate sartorie italiane. Un’attenta esecuzione dal vivo è apprezzabile grazie al sapiente utilizzo delle 4 voci soliste, alla cura per gli arrangiamenti musicali ed alla strumentazione e amplificazione vintage.

Brillante, energica e fedelissima risulta essere l’esecuzione dei più famosi successi italiani ed internazionali, Trascinante e coinvolgente lo show messo in scena dai BALUBA SHAKE. Tutto è perfettamente studiato e curato per far rivivere la magica e spensierata atmosfera dei favolosi anni ’60.





Sabato 5 settembre BATTLE OF THE SEXES - Comedy Night

Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?

Sei grandi protagonisti della comicità italiana si affrontano a colpi di battute sul tema più universale di sempre: le relazioni.

Tra ironia tagliente, autoironia e verità che fanno ridere perché parlano di noi, si passa dai primi appuntamenti disastrosi ai classici malintesi di coppia.

A salire sul ring del match comico saranno, dalla parte maschile, Davide Paniate (nella doppia veste di concorrente e presentatore della serata), Andrea Di Marco e Gianmarco Pozzoli, e, per il team femminile, Maria Pia Timo, Alessandra Faiella e Simonetta Guarino. Una serata esplosiva in cui, tra cliché ribaltati e risate contagiose, scopriremo che uomini e donne forse non vengono da pianeti diversi… guardano solo Netflix con priorità diverse!