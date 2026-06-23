Barbara Bouchet, neo vincitrice dei Nastri d’argento 2026, a Cuneo e Carmagnola per la rassegna “Movie tellers”

Fresca di Nastro d’Argento, l’attrice Barbara Bouchet sarà ospite per due sere della rassegna “Movie Tellers - La carovana del Cinema”, a cura di Piemonte Movie, nella tappa di Cuneo di martedì 30 giugno e nell’evento “off” a Carmagnola mercoledì 1° luglio.

È di queste ore, infatti, l’annuncio ufficiale che Barbara Bouchet ha vinto uno dei Premi Speciali ai Nastri d’Argento 2026 per la sua interpretazione in Finale: Allegro (Italia/Francia, 2026, 113’) diretto da Emanuela Piovano.

Questa la motivazione ufficiale della Giuria dell’80esima edizione dei Nastri d’Argento: “Decisamente inedita per la sua storia dedicata alla commedia, la scelta di un Nastro d’Argento a Barbara Bouchet per un’interpretazione lontana dal cliché molto amato con il quale la Bouchet ha a lungo convissuto diventando l’icona di successo della commedia sexy più apprezzata anche da Quentin Tarantino. Riceve il Nastro per l’interpretazione in Finale: Allegro di Emanuela Piovano, film nel quale affronta con delicatezza il tema della vecchiaia e anche del fine vita attraverso le riflessioni di una donna che ha vissuto libera e fiera delle sue scelte. La sua è una performance che chiude, appunto, con un finale allegro e, come suggerisce il titolo, davvero libero”.

Finale: allegro è uno dei 12 film scelti per rappresentare le migliori produzioni “Made in Piemonte” all’interno della rassegna Movie Tellers, che martedì 30 giugno alle 21 sarà proposto -con ingresso gratuito- al cinema Monviso di via XX settembre 14 a Cuneo e mercoledì 1° luglio verrà proiettato alle 21:30 nell’arena estiva del cinema Elios di Carmagnola (cortile dell’ex Mendicità Istruita, via Lomellini 16; ingresso 3,50 euro).

La partecipazione alle due serate di Movie Tellers da parte di Barbara Bouchet, insieme alla regista Emanuela Piovano, rappresenta la prima uscita pubblica dell’attrice in occasione di una proiezione del film dopo l’annuncio dell’assegnazione del premio ai Nastri d’Argento 2026.

"È un premio che ho sempre sognato e desiderato, ma non pensavo che un giorno avrei potuto vincerlo: è stata una vera e propria sorpresa, che mi rende molto felice -dichiara Barbara Bouchet- Ho lavorato tanto per affrancarmi dal cliché che accompagnava la mia figura di attrice, e ci sono riuscita. Merito va anche alla mia regista, Emanuela Piovano, per avermi dato la possibilità di interpretare questo ruolo, grazie al quale ho ottenuto un riconoscimento così importante".

Commenta la regista Emanuela Piovano: "Sono molto contenta che Barbara abbia ricevuto questo prestigioso premio: se lo merita, avendo lavorato seriamente e con grandissima professionalità -dichiara- Con il suo ruolo in “Finale: Allegro” ritengo che ci siamo posti in piena continuità con la carriera di un’attrice che ha dato molto al Cinema Italiano, veicolando temi e personaggi che non sarebbero mai emersi in altri generi, segnando i tempi e capovolgendo i ruoli tradizionali -. E aggiunge: - Anche nel periodo della commedia sexy, non è mai stata una “bambolona” ma la “Signora del Gioco”, per citare la compianta Luisa Muraro. Sul set e fuori, Bouchet è una persona che ha sempre scelto in merito alla propria vita in modo libero e determinato; non una donna-oggetto ma soggetto forte. Da qui è nata la sfida che abbiamo lanciato, grazie anche al sostegno della Film Commission Torino Piemonte, nel farle interpretare questo personaggio, a 80 anni".

Movie Tellers 2026, manifestazione alla sua sesta edizione, ha coinvolto quest’anno 21 Comuni in tutta la Regione, proponendo film selezionati da Piemonte Movie e Film Commission Torino Piemonte tra le produzioni più interessanti realizzate recentemente sul territorio.

La rassegna si inserisce all’interno del progetto CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte, il nuovo sistema nato per rafforzare la presenza delle produzioni cinematografiche piemontesi nelle sale locali, facendole diventare presìdi culturali permanenti, e consolidare una distribuzione culturale stabile e diffusa.

Movie Tellers 2026 è realizzato da Piemonte Movie con il sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta. Main Partner culturale è Distretto Cinema; partner culturale CSC – Cineteca Nazionale.

Maggiori informazioni sul sito www.piemontemovie.com.