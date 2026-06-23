Savigliano, tutto pronto per “Never Ending Summer Festival”

È tutto pronto a Savigliano per il “Never Ending Summer Festival”: tre serate di musica dal vivo in scena dal 25 al 27 giugno. L'evento, che andrà in scena presso l'area fieristica di via Alba, vede la collaborazione con l'associazione Wake Up di Mondovì.

Si comincia giovedì 25 giugno con “We Love 2000”, serata dedicata alla musica dei primi anni 2000 ad ingresso gratuito.

Venerdì 26 arriva Artie 5ive, artista della scena rap e urban italiana. Nella line up in apertura sono previsti anche Enny P, Ddusi, Ceejay e Mated, Deza, e Deagle. Ingresso dalle 19.30, inizio concerto alle 21.30.

Gran finale sabato 27 giugno con Mario Biondi ed il suo “This Is What You Are – 20th Anniversary Summer Tour”. Una grande serata live di soul e jazz con uno dei più prestigiosi nomi della musica italiana. Apertura cancelli dalle 19, inizio concerto alle 21. Alcuni biglietti sono ancora disponibili su TicketSms.

«Dopo il successo di Atipico Festival arrivano ora altre tre serate di grande musica nell'area fieristica – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Si tratta di un evento tutto nuovo, nato in collaborazione con l'associazione Wake Up e il Comune di Mondovì. Un esempio positivo e soprattutto concreto di sinergia tra realtà che porta la nostra estate ad accendersi, a tutto beneficio del pubblico».



