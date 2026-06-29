Monchiero Summer Vibe, debutto riuscito al Belvedere A. Scarampi del Cairo

Venerdì 26 giugno, nella suggestiva cornice del Belvedere A. Scarampi del Cairo di Monchiero Alto, si è svolta la prima edizione di Monchiero Summer Vibe, una rassegna musicale che ha saputo coniugare qualità artistica, valorizzazione del territorio e grande partecipazione di pubblico.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Monchiero in collaborazione con la Next Level Music School, la Pro Loco di Monchiero e con il sostegno della Fondazione CRC, ha registrato una significativa affluenza di spettatori, che hanno seguito con entusiasmo le oltre tre ore di spettacolo.

Ad aprire la serata sono stati l'Orchestra di Chitarre degli allievi del maestro Corrado Cordova e gli allievi di violino diretti dal maestro Alessandro Graziano, protagonisti di un raffinato repertorio di musica classica.

Successivamente, il duo Los Del Sur composto da Corrado Cordova e Galo Cadena ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la tradizione popolare latinoamericana, regalando le atmosfere, il calore e le suggestioni autentiche del Sud del mondo.

Momento centrale della manifestazione è stato il toccante tributo a Ezio Bosso, musicista poliedrico e illustre cittadino di Monchiero Alto, scomparso nel 2020. L'omaggio è stato eseguito dal Nextrio, guidato dal maestro Alberto Rainetti, in un'esibizione particolarmente intensa e apprezzata.

A chiudere la serata è stata l'Orchestra della Next Level Music School, affiancata dal Coro di Monchiero diretto dalla maestra Julia Frosi, con la collaborazione della maestra Nitza Rizo e delle sue allieve, che hanno proposto un coinvolgente omaggio alla tradizione del cantautorato italiano.

Ospiti speciali della manifestazione sono stati i MAD, band vincitrice de Il Suono delle Scuole, il contest dedicato ai gruppi emergenti promosso dal Comune di Mondovì.

L'entusiasmo del pubblico ha confermato il successo della prima edizione di Monchiero Summer Vibe, ponendo solide basi per il futuro della manifestazione. Come hanno sottolineato nel corso della serata il sindaco di Monchiero, Filippo Costa, e il direttore della Next Level Music School, Max Bellarosa, l'obiettivo è quello di trasformare l'iniziativa in un appuntamento fisso dell'estate, capace di ospitare negli anni artisti di rilievo nazionale e di affermarsi come un punto di riferimento culturale per il territorio.

Il Belvedere A. Scarampi del Cairo si conferma così una location di grande fascino e valore paesaggistico, ideale per accogliere eventi culturali di qualità e contribuire alla valorizzazione di uno degli scorci più suggestivi del comune di Monchiero.



