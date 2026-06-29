Organi Vespera 2026, al via la rassegna dedicata agli strumenti storici del territorio

Ai nastri di partenza la rassegna organistica “Organi Vespera 2026”, itinerario concertistico dedicato alla scoperta e alla valorizzazione degli strumenti storici del territorio. L’iniziativa, curata dall’Associazione “Amici della Musica” di Savigliano, propone un percorso che unisce musica sacra, arte organaria piemontese e bellezza architettonica delle chiese ospitanti.

Il filo conduttore della manifestazione è la dinastia organaria Vittino-Vegezzi-Bossi di Centallo, realtà che ha segnato la storia della musica italiana con una tradizione costruttiva lunga 450 anni. L’edizione 2026 si avvale inoltre della collaborazione con la ditta organaria Vegezzi Bossi – Brondino, che prosegue questo patrimonio artigianale consentendo al pubblico di apprezzare le caratteristiche foniche e le sfumature timbriche di organi storici e strumenti moderni presenti in provincia.

Ad arricchire il cartellone saranno anche alcuni momenti introduttivi di lettura meditativa, pensati per preparare gli ascoltatori all’ascolto e alla riflessione. Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 luglio ad Aisone, nella Parrocchia della Natività di Maria Santissima, dove risuonerà un organo del 1748 realizzato da Giacomo Filippo Landesio.

La rassegna proseguirà domenica 12 luglio a La Morra, nella Chiesa di San Martino, con un organo dei Fratelli Vittino del 1880. Per l’occasione si esibiranno il maestro Francesco Scarcella all’organo e il contralto Vincenzo Franchini, in un dialogo musicale di grande intensità espressiva.

Tutti i concerti inizieranno intorno alle 21 e saranno a ingresso libero con offerta. L’iniziativa si conferma così un’occasione per riscoprire tesori artistici nascosti e vivere serate di autentica condivisione culturale. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 335 5299411.