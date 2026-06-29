Sampeyre, a Lu Cunvent arrivano i suonatori del Carnevale di Ponte Caffaro

Sabato 4 luglio alle 17, nei locali dell’associazione culturale Lu Cunvent di Borgata Rore a Sampeyre, è in programma un appuntamento dedicato alla musica tradizionale con protagonista la Compagnia Sonadur, ensemble proveniente da Ponte Caffaro, in provincia di Brescia. L’iniziativa sarà a ingresso a offerta libera e si concluderà con un aperitivo conviviale.

La Compagnia Sonadur rappresenta l’anima musicale del celebre Carnevale di Ponte Caffaro, una tradizione che affonda le proprie radici nel XVI secolo. Il gruppo è formato da violini, chitarre e bassetto e custodisce un repertorio tramandato oralmente di generazione in generazione, secondo una pratica che ha permesso di conservare nel tempo un patrimonio sonoro unico.

Nel corso dell’incontro, i musicisti eseguiranno alcuni dei brani caratteristici del carnevale e racconteranno il lavoro di recupero e documentazione delle antiche musiche di festa, messe a rischio dal cambiamento dei costumi sociali e dall’affermarsi del ballo liscio negli anni del boom economico. Un patrimonio che ha rischiato di andare perduto e che è stato invece salvato grazie alla ricerca di studiosi come Bruno Pianta e Roberto Leydi.

Negli ultimi decenni, il ricambio generazionale all’interno della compagnia ha consentito di riscoprire anche brani dimenticati, ampliando il repertorio e rilanciando la tradizione in ambito culturale e musicale. Il gruppo ha inoltre preso parte a progetti di ricerca internazionale e pubblicato diversi lavori discografici e volumi dedicati a questa particolare eredità popolare, tra cui Pas en amur, Tempo tagliato. Musiche di festa a Ponte Caffaro, Sonàde e Monfrìne. Musiche di carnevale a Ponte Caffaro e Musiche di Natale a Ponte Caffaro.