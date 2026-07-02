Sampeyre avvia il piano da 1,25 milioni di euro per il rilancio della stazione sciistica: in corso gli affidamenti dei lavori

Il Comune di Sampeyre sta avviando il piano di investimenti da 1,25 milioni di euro finanziato nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 attraverso il bando "Investimenti sistema neve Piemonte 2025-2030" della Regione Piemonte e finalizzato ad ammodernare e potenziare la stazione sciistica.



Nel pomeriggio di venerdì 26 giugno si è svolta l'apertura delle offerte relative alla procedura negoziata per la realizzazione del nuovo impianto di innevamento programmato a servizio della stazione. Alla gara erano state invitate cinque imprese del territorio, selezionate tra gli operatori economici iscritti all'albo fornitori del portale SINTEL di ARIA S.p.A nella categoria "OG6– Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione". Tre di esse hanno effettivamente presentato offerte, che sono state valutate durante la seduta della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Varaita: la proposta di aggiudicazione è stata formulata a favore della ditta Somoter s.r.l. di Borgo San Dalmazzo, che ha presentato l'offerta con il massimo ribasso. L'aggiudicazione diventerà definitiva dopo il completamento delle verifiche previste dalla normativa vigente sul fascicolo virtuale dell'operatore economico. L'intervento sull'innevamento programmato è uno dei due assi portanti del progetto di ammodernamento della stazione sciistica, insieme alla revisione generale ventennale della seggiovia Sant'Anna – Pian Camartin per la quale sono in corso le procedure di affidamento dei diversi interventi esecutivi specialistici. Sampeyre è uno dei primi beneficiari del "Piano Neve 2025-2030" della Regione Piemonte a impegnare le risorse ottenute.



"Essere tra i primi Comuni della provincia, e probabilmente anche della Regione, ad arrivare all'affidamento di lavori così importanti dimostra la capacità degli uffici comunali, che ringrazio con particolare riferimento in questo caso all'Ufficio Tecnico e al suo responsabile Livio Fino, di operare con rapidità ed efficienza – afferma il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone –. Questo investimento è una scelta concreta a favore del futuro di Sampeyre e della sua stazione sciistica. Migliorare l'operabilità degli impianti significa sostenere il turismo invernale, le attività economiche del territorio e l'occupazione legata alla montagna. L'obiettivo è arrivare all'inizio della stagione con una stazione pienamente efficiente e pronta ad accogliere residenti e visitatori, a beneficio non solo di Sampeyre ma, credo, di tutta la valle Varaita. Approfitto di questa occasione per rivolgere ancora un ringraziamento all'Assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, che ha voluto e seguito da vicino questo importante piano di interventi regionali per ridare slancio al comparto turistico invernale".



Completate le verifiche sugli affidamenti, si prevede che i lavori possano cominciare tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre: l'obiettivo del Comune è completare tutti gli interventi entro l'8 dicembre, per garantire la piena operatività degli impianti in vista dell'apertura della prossima stagione sciistica.