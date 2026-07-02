Cala il sipario sulla Biennale della Creatività WAB 2026 di Bra

Si sono spente le luci sulle settimane espositive della Biennale della Creatività WAB 2026, l’evento che ha trasformato il Movicentro di Bra in un epicentro di linguaggi visivi contemporanei. La kermesse ha visto la partecipazione di circa 150 artisti in gara, con la presentazione di 330 opere, suddivise nelle sezioni Donne, Uomini e Giovani, tutti chiamati a misurarsi con un unico filo conduttore: "Woman in Art", un'indagine polifonica sull'universo femminile.

Nel percorso espositivo, a creare un ideale ponte storico, è stata inserita, fuori concorso, una selezione di opere dello scultore Gioachino Chiesa, provenienti dalla Gipsoteca Comunale di Santa Vittoria d’Alba. L’associazione Anforianus ODV è orgogliosa di averne curato l’esposizione. Si tratta di creazioni dedicate al tema della donna e della femminilità, nate dalla vena creativa dello scultore locale. Un omaggio dovuto a un artista che a Bra è nato e vissuto, mantenendo sempre saldi e importanti legami con le proprie origini familiari a Santa Vittoria d’Alba.

Proprio per ricordarne la figura, la curatrice della mostra, la dottoressa Agata Comandè, ha organizzato con successo un pomeriggio dedicato allo scultore: una chiacchierata tra amici con l’associazione che gestisce la Gipsoteca di Santa Vittoria d’Alba. È stata una bella occasione per ripercorrere la vita di Gioachino Chiesa, il suo immenso lavoro e la sua inesauribile vena creativa, che ha dato origine alle vaste collezioni generosamente donate ai suoi due luoghi del cuore.

L'impegno di Anforianus non si è esaurito nella memoria storica: l’associazione ha infatti vagliato le opere in gara, assegnando un proprio riconoscimento ad Adelaide Scavino, artista di Santo Stefano Belbo. L'attestato le è stato conferito per la sua spiccata poliedricità e per un'espressione artistica che richiama, per sensibilità verso la materia, scelta dei temi e cromatismi, la lezione di Gioachino Chiesa, pur mantenendo una costante e personale ricerca di innovazione.

La riuscita di questa iniziativa conferma il virtuoso percorso di Anforianus ODV, le cui attività mirano a una progressiva crescita di valore e a un’evoluzione costante. L'associazione persegue livelli qualitativi sempre più elevati, ampliando i propri orizzonti promozionali verso un pubblico sempre più vasto. Questo successo è il frutto di una proficua sinergia tra la Città di Bra, il Comune di Santa Vittoria d’Alba, l'Associazione Brarte APS e la sua presidente Agata Comandè, Margherita Chiesa, sorella dell'artista, e nuovi alleati, uniti dalla costante ricerca di spazi inediti capaci di intercettare l'interesse di un numero crescente di appassionati ed estimatori del patrimonio culturale locale.