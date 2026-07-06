Viola valorizza il Santuario della Madonna della Neve: installata un nuovo punto di ricarica e-bike

Proseguono gli interventi di valorizzazione dell'area verde attorno al santuario della Madonna della Neve, nel comune di Viola, uno dei luogo suggestivo, immerso nella natura incontaminata.

Il santuario rappresenta da sempre una meta di pellegrinaggio religioso, ma anche un'oasi di pace e tranquillità dove trascorrere momenti di relax, lontano dalla calura di questa estate. L'area è attrezzata con tavoli, barbecue e ampi spazi verdi, ideale per famiglie, escursionisti e amanti della montagna.

"La riqualificazione si arricchisce di un'importante novità - dice il sindaco di Viola, Romana Daniello - grazie alla collaborazione tra il Comune e l'Associazione Landandé, della quale il nostro Comune fa parte, è stata installata una colonnina di ricarica per e-bike, donata dall'Associazione e posizionata proprio in prossimità del Santuario. Un servizio che rende l'area ancora più accogliente e attrattiva per gli appassionati di cicloturismo e mobilità sostenibile”.

Il sito è inoltre uno strategico crocevia di percorsi naturalistici, percorribili sia a piedi che in bicicletta, che consentono di scoprire le bellezze del nostro territorio.

“Il progetto delle ricariche e-bike è fondamentale per avere un’infrastruttura pronta ad accogliere i turisti e gli appassionati di outdoor - aggiunge Dario Filippi, consigliere dell'associazione Landandè -, ringrazio il sindaco Romana Daniello per il sostegno dato al Landandè in questi anni, è fondamentale avere l’amministrazione pubblica dalla nostra parte, per costruire una rete che ci permetta di crescere e far scoprire le bellezze del nostro territorio al di fuori dei confini comunali”.

Per tutta l'estate, nei fine settimana, è inoltre attivo un punto bar-ristoro, a disposizione di visitatori, pellegrini ed escursionisti.

Il Santuario continua a essere anche un importante luogo di fede: ogni domenica, infatti, alle 17 viene celebrata la Santa Messa, offrendo a tutti l'opportunità di vivere un momento di raccoglimento in un contesto di straordinaria bellezza.

L'appuntamento più atteso dell'estate sarà domenica 2 agosto, quando, in occasione della Festa della Madonna della Neve, la Pro Loco di Viola organizzerà la tradizionale Festa del Boscaiolo. La giornata sarà animata da una spettacolare gara di abilità inserita nel programma del Campionato Italiano dell'Associazione Boscaioli d'Italia, richiamando concorrenti e appassionati da diverse regioni.

La Pro Loco preparerà il pranzo aperto a tutti i partecipanti e ai visitatori, offrendo un'occasione di convivialità e valorizzazione delle tradizioni locali.

L'Amministrazione Comunale invita cittadini, turisti, escursionisti e pellegrini a riscoprire questo luogo speciale, dove natura, spiritualità, sport e tradizioni si incontrano, rendendo il Santuario della Madonna della Neve una delle mete più affascinanti dell'estate violese.

Per informazioni sulla Festa del Boscaiolo: 333/1191668.