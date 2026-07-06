La Città di Alba al Colle del Lys per la commemorazione della Resistenza

Nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, il sindaco Alberto Gatto ha partecipato alla manifestazione commemorativa al Colle del Lys, in occasione dell'81° anniversario della Liberazione e dell'80° della Repubblica e del voto alle donne, dedicata al ricordo dei 32 caduti del rastrellamento del 2 luglio 1944 e dei 2.024 partigiani caduti nelle valli di Lanzo, Susa, Sangone e Chisone.

Il sindaco è stato accompagnato dai consiglieri Pierangela Castellengo e Luciano Giri e dal Gonfalone della Città di Alba, Medaglia d'Oro al Valor Militare, a testimonianza del profondo legame della città con la storia della Resistenza e della lotta di Liberazione.

La cerimonia, organizzata dal Comitato Colle del Lys, si è svolta alla Torre Monumento con la deposizione delle corone, gli interventi delle autorità, l'orazione ufficiale dello storico Alberto Borgatta, la lettura del documento dei ragazzi di Eurolys e l'accompagnamento musicale del Corpo musicale di Caselette e della Società Filarmonica di Rivera.

Con la sua presenza, il Comune di Alba ha voluto rinnovare il proprio omaggio ai protagonisti della Resistenza e ribadire l'importanza della tutela della memoria storica come patrimonio condiviso e fondamento dei valori democratici e costituzionali.

Il sindaco Alberto Gatto: "Per la Città di Alba la partecipazione alla commemorazione del Colle del Lys è ormai un appuntamento immancabile. È uno dei luoghi simbolo della memoria della Resistenza piemontese, dove ogni anno rinnoviamo il dovere del ricordo nei confronti di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia. Essere presenti significa trasmettere questi valori alle nuove generazioni e mantenere vivo il legame con una storia che appartiene a tutto il nostro territorio".