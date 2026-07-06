La Valle Varaita si prepara a vibrare: a Piasco la prima edizione di VARAVIBE

La Valle Varaita si prepara a vibrare.

Il 9 e 10 luglio 2026, la nuova Piazza Biandrate di Piasco ospita la prima edizione di VARAVIBE – Dove la valle diventa musica, il festival firmato da Piasco Eventi che promette di trasformare il borgo cuneese in un palcoscenico a cielo aperto capace di unire generazioni diverse attraverso la potenza della musica dal vivo.



DUE SERATE, DUE ANIME, UN'UNICA VIBRAZIONE VARAVIBE non è un semplice concerto, ma un'esperienza immersiva che inaugura un nuovo capitolo culturale in Valle Varaita. Due serate, due protagonisti d'eccezione, un'unica missione: creare emozioni condivise sotto le stelle alpine.



GIOVEDÌ 9 LUGLIO – ORE 21:00 NOMADI – LIVE 2025/26 La serata d'apertura è affidata a una delle band più amate della musica italiana. I Nomadi tornano in Valle Varaita con il loro tour 2025/26, portando sul palco di VARAVIBE un viaggio musicale attraverso oltre cinquant'anni di storia: dai grandi classici intramontabili alle nuove sonorità, in uno spettacolo che è un inno alla libertà, alla solidarietà e alla vita.



VENERDÌ 10 LUGLIO – ORE 21:00 GEN VERDE INTERNATIONAL PERFORMING ARTS GROUP La seconda serata accende i riflettori sul Gen Verde, l'ensemble internazionale che unisce arte, musica e messaggi universali.

Un'esibizione carica di energia, colori e ritmo, che celebra l'incontro tra culture diverse trasformando la piazza in uno spazio vivo, dinamico e profondamente umano.



IL GUSTO DELLA VALLE: CIBO E BEVANDE A CHILOMETRO ZERO VARAVIBE è anche un viaggio gastronomico nel territorio. L'area food & beverage propone un ricco menù che valorizza le eccellenze locali:



* Hamburger con carne di Brizio Salumi

* Panino con salsiccia con salamelle di Viviano

* Patatine fritte di Max Fina il Friggitore

* Ravioles Val Varaita e Panzerotti ricotta e spinaci prodotti e cucinati da MB Pastificio

* Pizza e focaccia della Panetteria Pasticceria Garnero



Per accompagnare i pasti, Birra Kauss Artigianale del Birrificio Agricolo Kauss e, per concludere in dolcezza, gelato artigianale de La Cremeria di Piasco. Un vero inno al buon cibo locale, con produttori del territorio che garantiscono qualità e sostenibilità.



IL CONCEPT: OLTRE IL CONCERTO «Abbiamo creato VARAVIBE perché crediamo che la musica abbia il potere di trasformare i luoghi e le persone», dichiarano gli organizzatori di Piasco Eventi. «La nuova Piazza Biandrate è lo scenario perfetto per questo progetto: volevamo un evento che fosse accessibile a tutti, dalle famiglie ai giovani, e che valorizzasse la bellezza della Valle Varaita attraverso un'esperienza culturale e gastronomica di qualità_».

L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 17:00, offrendo al pubblico la possibilità di vivere l'atmosfera vibrante della piazza prima dell'inizio dei concerti, in un clima di condivisione e convivialità.



INFO PRATICHE E BIGLIETTI 📍 Location: Piazza Biandrate, Piasco (CN)

📅 Date: 9-10 luglio 2026 🕘 Orari: Ingresso dalle 17:00, inizio concerti ore 21:00 🎫 Biglietti: Disponibili online sul sito ufficiale e nelle rivendite autorizzate sul territorio



Per informazioni sui biglietti e per acquistare: 🌐 Sito ufficiale:

piasco.net/varavibe [1] 📧 Email: piascoeventi@gmail.com



