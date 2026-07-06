A Costigliole Saluzzo una passeggiata musicale alla scoperta del “Guardiano del Borgo”

Tra le vie di Costigliole Saluzzo torna il fascino del mistero con una nuova proposta pensata per le famiglie: domenica 12 luglio il borgo medievale si trasformerà in un grande racconto da esplorare insieme, alla ricerca del leggendario “Guardiano del Borgo”.

L’iniziativa invita grandi e piccoli a mettersi in gioco con occhi curiosi e spirito di osservazione, seguendo le frecce colorate del Borgo Parlante in una coinvolgente passeggiata musicale. Tappa dopo tappa, pannelli illustrati, attività e giochi accompagneranno i partecipanti in un percorso che intreccia fantasia, storia locale e scoperta del territorio.

L’esperienza è rivolta alle famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni e propone un modo diverso di vivere il centro storico, lasciandosi sorprendere dai dettagli più curiosi e dalle storie custodite dal borgo.

In occasione della Fera d’la Tonda, ogni famiglia partecipante riceverà in omaggio un cestino della pregiata albicocca La Tonda di Costigliole, conosciuta localmente come “armugnan”, eccellenza del territorio apprezzata per il profumo intenso, la polpa succosa e la naturale dolcezza.

Il ritrovo è fissato per le 9.45 in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con partenza alle 10 dal retro di Palazzo La Tour. L’attività durerà circa due ore e si svolgerà all’aperto; in caso di condizioni meteo incerte, l’esperienza sarà proposta in forma ridotta, con una breve passeggiata nel Giardino dei Suoni e alcune attività musicali in salone.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria entro le 18 di sabato 11 luglio, tramite il modulo disponibile sul sito della cooperativa La Fabbrica dei Suoni.