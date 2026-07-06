Paesaggi e oltre festeggia 25 anni di teatro e musica tra Langa e Monferrato

Il festival “Paesaggi e oltre. Teatro e musica d’estate nelle terre dell’UNESCO” raggiunge la 25ª edizione consecutiva e rinnova il suo percorso tra le colline di Langa e Monferrato, confermandosi una delle rassegne estive più radicate e partecipate del territorio. Promosso dalla Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, il progetto continua a unire spettacolo dal vivo, valorizzazione del paesaggio e scoperta dei luoghi che custodiscono la memoria storica e vitivinicola del Patrimonio dell’Umanità.

La direzione artistica e organizzativa è affidata, come da tradizione, al Teatro degli Acerbi di Massimo Barbero con Agnese Falcarin, mentre la manifestazione si realizza con il contributo di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione C.R. Asti e Fondazione CRT. Il festival gode inoltre del patrocinio dell’Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato UNESCO, della collaborazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e del sostegno di Banca di Asti e Lions Club di Castagnole delle Lanze.

Anche quest’anno la rassegna si svilupperà interamente all’aperto, fuori dai teatri tradizionali, con l’obiettivo di portare il pubblico dentro scenari di forte valore architettonico e paesaggistico. Il cartellone prevede otto spettacoli nel paesaggio, con più repliche, in programma tra il 12 luglio e il 24 agosto nei territori di Castagnole delle Lanze, Coazzolo e Montegrosso d’Asti, oltre alle tappe introdotte dall’anno scorso in area albese con Neive e Neviglie.

Il debutto è fissato per domenica 12 luglio alle 21.30 a Neviglie, con “Mi abbatto e sono felice”, monologo di e con Daniele Ronco di Mulino ad Arte, pluripremiato lavoro a impatto ambientale zero diretto da Marco Cavicchioli. Lo spettacolo propone una riflessione ironica e disarmante sul rapporto tra felicità, consumo e risorse, prendendo spunto dai principi della decrescita felice e da una dimensione teatrale essenziale, autoalimentata dallo sforzo fisico dell’attore in scena. Accanto allo spettacolo sarà presente anche “The Traveler” di Jean-Marie Appriou, opera veliero inserita nel paesaggio.

La serata sarà preceduta, dalle 19, da una merenda sinoira in contrada nell’ambito di Goodwine 2026. Per il pubblico torna anche il “passaporto paesaggieoltre”, con cui collezionare un timbro di “visto” a ogni appuntamento e accedere ai premi finali. I biglietti hanno prezzi popolari, fissati a 10 euro con riduzioni a 5 euro, mentre le prenotazioni sono consigliate tramite il sito indicato dagli organizzatori. Il programma completo è disponibile sui siti del Teatro degli Acerbi e di Langa Monferrato, oltre che sulle pagine social della rassegna.