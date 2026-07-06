Mille Luci nel Piatto, a Cuneo una serata di gusto e solidarietà

La Cooperativa Sociale Fiordaliso e Caritas-Ayla – La Casa delle Donne ringraziano quanti parteciperanno alla nuova edizione di “Mille Luci nel Piatto”, in programma giovedì 9 luglio 2026 alle ore 20 a Cuneo. L’evento non sarà soltanto una cena di alto livello, ma anche un’occasione concreta di sensibilizzazione e sostegno alle attività dedicate all’ascolto, all’accoglienza e alla rinascita delle donne che vivono situazioni di fragilità.

L’edizione di quest’anno propone un percorso gastronomico che unisce Liguria, Piemonte e Milano, grazie alla presenza dello chef Giancarlo Morelli e di numerosi cuochi della provincia di Cuneo. Una formula che conferma come il mondo della ristorazione possa mettere talento e creatività al servizio di una causa di forte valore sociale.

Ogni partecipazione rappresenta un contributo diretto a progetti e servizi pensati per aiutare le donne a ritrovare autonomia, fiducia e nuove opportunità per il futuro. Fiordaliso e Caritas-Ayla esprimono quindi riconoscenza a partecipanti, chef, volontari e organizzatori, insieme a tutti coloro che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va anche a chi ha già prenotato la propria presenza, così come agli organi di informazione che contribuiranno a dare visibilità alla manifestazione. Decisivo, infine, il sostegno di Conitours, WeCuneo e dell’Associazione Albergatori ed Esercenti Turistici della Provincia di Cuneo, impegnati nella promozione di progetti che coniugano territorio, accoglienza e solidarietà.

“Mille Luci nel Piatto” conferma così il proprio messaggio: la solidarietà può nascere anche attorno a una tavola, trasformando una serata conviviale in un gesto concreto di aiuto e speranza.