Doppio appuntamento solidale a Bra: la grande generosità degli "Angeli in Moto" sezione di Cuneo

Quando la passione per le due ruote si unisce all'altruismo più autentico, nascono storie capaci di cambiare concretamente il volto del territorio.

È il caso della splendida "doppietta della solidarietà" messa a segno dalla sezione di Cuneo degli Angeli in Moto.

Il gruppo di volontari motorizzati ha scelto la cornice speciale della cena sociale del centro diurno Aghav, svoltasi nella serata del 4 luglio, per testimoniare ancora una volta la propria straordinaria vicinanza a chi vive quotidianamente situazioni fisiche complesse.

Il primo, fondamentale traguardo della serata ha riguardato la sicurezza e la tutela della salute. Grazie all'intervento dell'associazione, la struttura è stata ufficialmente dotata di un defibrillatore semiautomatico (DAE) di ultimissima generazione. Un presidio salvavita fondamentale, da oggi permanentemente a disposizione sia degli ospiti del centro sia degli operatori che vi lavorano con dedizione ogni giorno.

Ma le sorprese e l'impegno degli Angeli in Moto non si sono fermati qui.

La data del 4 luglio coincideva infatti con un momento attesissimo per il centro Aghav: l'inaugurazione ufficiale della propria Sala Multisensoriale. Si tratta di uno spazio all'avanguardia progettato per la stimolazione cognitiva e sensoriale, che rimarrà a beneficio non solo degli utenti interni della struttura, ma sarà aperto anche ad altre realtà e strutture del territorio che ne facessero richiesta.

Venuti a conoscenza della necessità di acquistare uno speciale proiettore – tassello tecnologico indispensabile per il pieno funzionamento della sala – i motociclisti solidali non ci hanno pensato due volte: hanno deciso di farsi interamente carico della spesa, donando l'intero importo necessario per l’acquisto.

«Aiutare è la nostra strada... il sorriso la nostra meta». Questa frase, pronunciata da uno dei volontari presenti, racchiude perfettamente il senso profondo di una serata indimenticabile. Gli effetti della solidarietà di questo instancabile gruppo di centauri fanno bene al cuore della comunità e portano un beneficio immenso a chi affronta le sfide della disabilità.

Dallo staff del centro diurno, dagli ospiti e dai loro famigliari si leva unanime un sentimento di profonda gratitudine , un immenso ed emozionato ringraziamento va agli Angeli in Moto di Cuneo: grazie, grazie, grazie per aver dimostrato che, sul loro percorso, la meta più bella resta sempre il benessere del prossimo.