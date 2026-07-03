Cuneo, torna “Mille Luci nel Piatto”: cena solidale tra gusto e impegno sociale

Giovedì 9 luglio 2026, alle ore 20, Via Roma farà da cornice alla nuova edizione di "Mille Luci nel Piatto", la cena benefica che unisce eccellenze gastronomiche, valorizzazione del territorio e impegno sociale in uno degli appuntamenti più significativi dell'estate cuneese.

Inserita nel programma dei Festeggiamenti della Madonna del Carmine, la manifestazione rappresenta molto più di un evento enogastronomico: è un momento di incontro tra istituzioni, associazioni, imprese, professionisti e cittadini che scelgono di condividere un progetto concreto di solidarietà a favore delle persone più fragili.

Una parte del ricavato della serata sarà destinato a sostenere due importanti realtà del Cuneese impegnate quotidianamente nell'accoglienza, nell'inclusione e nel supporto alle donne e alle persone che vivono situazioni di fragilità: la Cooperativa Sociale Fiordaliso e AYLA – La Casa delle Donne. Da quasi quarant'anni Fiordaliso opera a favore di minori, famiglie e donne vittime di violenza, promuovendo percorsi di tutela, accoglienza e accompagnamento verso l'autonomia.

AYLA – La Casa delle Donne rappresenta invece uno spazio di ascolto, sostegno e relazione dedicato alle donne che attraversano momenti di diƯicoltà, marginalità o isolamento, promuovendo una cultura del rispetto e del contrasto a ogni forma di violenza. È proprio a favore di queste realtà che i cuochi cuneesi, riuniti sotto l'egida dell'Associazione Cuochi della Granda, in collaborazione con le Lady Chef della Federazione Italiana Cuochi unitamente a un gruppo di cuochi volontari di Cuneo e delle Valli, hanno scelto di mettere a disposizione il proprio talento.

La cucina diventa così uno strumento di solidarietà concreta, capace di trasformare una serata di convivialità in un gesto di sostegno verso chi ne ha più bisogno.

"«Oggi celebriamo la capacità di fare rete tra professionisti, volontariato e istituzioni, dimostrando che quando competenze, sensibilità e generosità si incontrano, è possibile generare un impatto concreto nella vita delle persone", sottolinea Giorgio Chiesa, Presidente di WE CUNEO. "Il successo di una comunità non si misura soltanto dalla qualità delle sue eccellenze, ma anche dalla capacità di prendersi cura di chi ha più bisogno. Ed è proprio questo il messaggio più bello che, insieme, consegniamo al nostro territorio".

L'edizione 2026 sarà inoltre impreziosita dalla presenza dello chef Giancarlo Morelli, tra le figure più autorevoli della ristorazione italiana, che porterà a Cuneo uno dei piatti simbolo della tradizione milanese: l'iconico ossobuco con risotto, insieme allo chef Alessandro Dentone dalla Liguria. Una partecipazione che testimonia come il linguaggio della buona cucina possa diventare occasione di incontro, inclusione e responsabilità sociale. Sarà inoltre presente Andrea Serale, giovane cuneese vincitore di recente dei Campionati Mondiali di Cucina.

La serata si aprirà con un calice di Asti Vibes, il nuovo cocktail piemontese, dando il via a un evento che vuole essere al tempo stesso festa, incontro e testimonianza concreta di vicinanza verso chi aƯronta percorsi di fragilità. L'evento è organizzato da Conitours e We Cuneo e si realizza grazie a una straordinaria rete di collaborazioni che coinvolge il mondo dell'impresa, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dell'accoglienza.

Collaborano infatti all'iniziativa Ascom Bra, l'Associazione Panificatori della Provincia di Cuneo, Confartigianato Imprese Cuneo, CNA Cuneo, Confagricoltura Cuneo, l'Associazione Albergatori della Provincia di Cuneo e Coldiretti Cuneo, insieme a numerosi partner e aziende del territorio che hanno scelto di sostenere il progetto condividendone valori e finalità. Fondamentale anche il contributo di Langa Catering, AIS – Associazione Italiana Sommelier, Enoteca del Roero e Distretto del Cibo del Roero, Consorzio per la Tutela dell’Asti che collaborano alla realizzazione della serata, insieme alle istituzioni e alle rappresentanze territoriali che hanno confermato la propria vicinanza all'iniziativa.

Si ringrazia inoltre Salzano Tirone, che da anni contribuisce con convinzione alla buona riuscita dell'evento, condividendone lo spirito solidale e sostenendone la crescita nel tempo. Un ringraziamento particolare va all'Assessorato al Turismo e Agricoltura della Regione Piemonte, nella persona dell'Assessore Paolo Bongioanni. Esprimiamo altresì la nostra gratitudine a Confcommercio della Provincia di Cuneo e a quella di Imperia per la vicinanza e il sostegno concreto a questa manifestazione.

L’iniziativa vuole inoltre celebrare un gemellaggio concreto tra Piemonte, Liguria e Lombardia, un legame che trova nella cultura dell’ospitalità, della buona cucina e della collaborazione tra territori la propria espressione più autentica.

"Mille Luci nel Piatto rappresenta un’importante occasione di incontro tra territori e realtà diverse, unendo Piemonte, Liguria e Lombardia in un percorso condiviso di valorizzazione delle nostre eccellenze", evidenzia Cinzia Daniele, Presidente di CONITOURS. "La collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori del settore raƯorza il legame tra le nostre comunità e contribuisce a promuovere in modo sempre più eƯicace il nostro patrimonio enogastronomico e turistico".

“Mille Luci nel Piatto” vuole valorizzare le relazioni tra territori e promuovere una cultura della collaborazione che trova nella solidarietà il suo significato più autentico: n’occasione per condividere una cena di qualità nel cuore della città e, allo stesso tempo, contribuire concretamente a sostenere progetti che ogni giorno costruiscono accoglienza, inclusione e speranza.

Gli organizzatori invitano cittadini, aziende, associazioni e gruppi di amici a partecipare numerosi alla serata, prenotando il proprio tavolo e diventando protagonisti di un gesto concreto di solidarietà. Ogni presenza contribuirà infatti a sostenere le attività delle realtà beneficiarie e a rendere ancora più forte il messaggio di vicinanza e comunità che l'evento intende promuovere.