Fondazione Mago Sales lancia una raccolta fondi per il Venezuela colpito dal terremoto

La Fondazione Mago Sales ETS ha avviato una raccolta fondi a sostegno della popolazione del Venezuela, colpita dal terremoto di magnitudo 7.5 del 25 giugno. L’obiettivo è portare aiuti concreti alle comunità salesiane presenti nel Paese, che da oltre un secolo operano sul territorio con attività educative e sociali.

I Salesiani sono presenti in Venezuela dal 1894 e contano oggi circa 200 missionari e una trentina di opere rivolte in particolare a bambini in situazione di strada, giovani vulnerabili e famiglie in difficoltà. Dopo il sisma, nonostante i danni e le complicazioni nelle comunicazioni, le comunità locali si sono attivate per offrire assistenza e accoglienza, mettendo le proprie strutture a disposizione delle persone rimaste senza casa o senza sostegno.

La Fondazione Mago Sales ETS ha scelto di veicolare gli aiuti attraverso i referenti salesiani in loco, così da raggiungere in modo diretto le situazioni più urgenti e le persone più fragili. Anche il Museo della Magia di Cherasco ha aderito all’iniziativa, contribuendo con una propria donazione di solidarietà.

Chi desidera partecipare alla raccolta può effettuare una donazione tramite bollettino postale sul conto corrente 42520288 intestato a Fondazione Mago Sales ETS, via Cavour 31 a Cherasco, oppure tramite bonifico bancario su IBAN IT72Y0306909606100000113293, intestato alla stessa fondazione. È possibile donare anche online dal sito www.sales.it, nella sezione dedicata alle donazioni.